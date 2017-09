Daubitz im Prüfungsstress Ihr Dorf hat Zukunft, darin sind sich die Einwohner einig. Ob dem so ist, nimmt eine Jury ganz genau unter die Lupe.

zurück Bild 1 von 4 weiter Bärbel Bergmann vom Heimatverein war die Glöckchenallgewaltige. Sie sorgte dafür, dass an den einzelnen Stationen die Zeit nicht aus dem Blick geriet. Die Daubitzer hatten sich für den Ortsrundgang ein großes Pensum vorgenommen. Die Sorge war unbegründet, denn am Ende war alles geschafft. © André Schulze Bärbel Bergmann vom Heimatverein war die Glöckchenallgewaltige. Sie sorgte dafür, dass an den einzelnen Stationen die Zeit nicht aus dem Blick geriet. Die Daubitzer hatten sich für den Ortsrundgang ein großes Pensum vorgenommen. Die Sorge war unbegründet, denn am Ende war alles geschafft.

Tobias und Kathrin Schmidt, die sich eine Pferdezucht aufgebaut haben, loben den Zusammenhalt im Dorf.

Wie in der Apfelschmiede von Grit Striese (li.) wurde alles und jedes von der Jury mit Argusaugen betrachtet.

So liebevoll wurde die Jury am Montag an vielen Ecken in Daubitz begrüßt.

Dass ein kleiner Ort wie Daubitz in der Gemeinde Rietschen einen Fuß- und Radweg hat, ist für Ivonne Walter einer der Gründe, warum es sich gut in dem 500-Seelen-Ort leben lässt. Ein anderer das vielfältige Vereinsleben. Niemand muss im Ort alleine bleiben, sagt sie. Fachleute nennen das den sozialen Zusammenhalt. Es ist eins der Kriterien, welche eine Jury seit Montag in dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ganz genau unter die Lupe nimmt. Als einer von fünf Orten im Landkreis Görlitz hat sich Daubitz um den Titel beworben. Am Montag wurde im Gewandhaus des Ortes der Auftakt für den 10. Sächsischen Landeswettbewerb auf Kreisebene gegeben. Ganz neu ist das für Daubitz nicht. 1994 wurde der Ort Sieger im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“. Damals noch im Kreis Weißwasser. Seither hat sich eine Menge verändert. Nicht nur die Kreiszugehörigkeit. „Wir überkleben das jetzt immer“, erklärte Bürgermeister Ralf Brehmer und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

661 Jahre ist Daubitz alt. Für die Ortsbegehung hatte sich die Jury ein Zeitlimit von drei Stunden gesetzt. Nach Berechnung des Bürgermeisters wären das 26 Sekunden pro Jahr. Nicht eben viel, um die Vorzüge des Ortes, der 1946 dreimal so viele Einwohner hatte, eindrucksvoll zu präsentieren. Daubitz ist ein Bauerndorf. Zur Eisenbahnstrecke Cottbus – Spremberg – Daubitz – Görlitz ist es nie gekommen, „weil die Bauern Angst bekamen, dass ihr Vieh wilde wird“, erklärt Ortschronist Erich Schulze, der auch Vorsitzender des Heimatvereins ist. Damit blieb es in Daubitz bäuerlich. Kindergarten, Kirche, Schule, Park und Schloss waren Mitte der Neunziger Jahre Eckdaten des dörflichen Entwicklungskonzepts. Eine der wichtigsten Aufgaben aber war 1994 die Telefonerschließung. Parallelen zu heute sind unververkennbar. 2013 packte die Gemeinde Rietschen noch vor dem Landkreis das Thema an und ließ eine Machbarkeitsstudie zur Breitbandversorgung erarbeiten. 2017/18 werden die Glasfaserkabel verlegt. Auch Daubitz profitiert davon. Diese und viele weitere Fakten prasseln an diesem Nachmittag auf die siebenköpfige Jury ein und werden das auch bei den Begehungen in den anderen Orten. Damit man am Ende noch alles richtig zuordnen könne, werde man dabei von einem Fotografen begleitet, so der Rosenbacher Bürgermeister Roland Höhne. Er ist in der Jury für die Einschätzung des Gesamtbilds im jeweiligen Ort zuständig. Jedes Mitglied der Jury bekommt in Daubitz einen Paten zur Seite.

Die Idee zur Teilnahme an dem Wettbebewerb hatten Constanze Peter, Christiane Henoch und Diana Tüngerthal. Sie konnten den Heimatverein und viele andere Daubitzer zum Mitmachen überzeugen. Seit Juli lief die Vorbereitung auf die Ortsbegehung auf Hochtouren. Eine 50-seitige Dokumentation ist seitdem entstanden. „Dabei haben wir gemerkt, was es alles in Daubitz gibt. Das war uns allen selber gar nicht so bewusst“, erklärt Diana Tüngerthal. Jede Menge Lesestoff also für die Jury. Aber was davon zeigt man in drei Stunden?

Das Schulmuseum im einstigen Gewandhaus. Die 2011 sanierte Grundschule, die in fünf der acht Klassenzimmer interaktiven Tafeln, zu jedem Klassen- auch einen Gruppenraum hat und mit 130 Kindern nach einem in Sachsen nahezu einmaligen Förderkonzept arbeitet. Die sanierte evangelische Kirche, in der einst wendische und deutsche Gottesdienste abgehalten wurden und die 500 Gemeindeglieder hat. Die erweiterte Kita St. Georg in Trägerschaft der evangelischen Kirchgemeinde, in der es jetzt zehn Krippenplätze gibt. Schon zur Halbzeit des Programms hätte die Aufzählung noch viel länger ausfallen können. Es folgten weitere Stationen, wie die 350 Jahre alte Hufeisenulme, das Blockheizkraftwerk, welches ein Drittel der Häuser in Daubitz mit Wärme versorgt, die Scheune von Familie Biele, die vom Nabu als „Schwalbenfreundliches Domizil“ zertifiziert ist, und... und... und. Die Tour endet mit einer Daubitzer Spezialität, den Bisonknackern, auf der Village Ranch in Walddorf. Dort tanzen die jüngsten Funken des Karnevalsvereins in Ponchos, haben sich zudem fast 50 Bürger eingefunden.

Den Weg dahin legt die Jury im Kremser zurück. Dass es just in dem Moment regnet, stört nicht. Es kann auch jenen Daubitzern nicht die Laune verderben, die das Fuhrwerk auf Fahrrädern begleiten. Dass so viele am Wochenende den Ort noch einmal herausgeputzt haben, davon ist Konstanze Jahn ganz begeistert. Sie selber organisiert das alljährliche Krippenspiel. „Im Dorf haben wir alles, was man an Infrastruktur braucht, zudem sehr aktive Vereine“, stellt sie die Vorzüge heraus.

„Das Leben auf dem Dorf hat besonderen Charme und besonderen Wert“, hatte Ralf Brehmer eingangs erklärt. Die Ortsbegehung macht das auf vielfältige Weise deutlich. Dass sie als erster der fünf Bewerber von der Jury gemustert werden, stört Diana Tüngerthal nicht.„Erleichtert und total glücklich“, zeigt sie sich hinterher. „Auch wenn das Ergebnis noch offen ist, der Aufwand hat sich schon jetzt gelohnt“, sagt sie. Es haben Daubitzer zueinander gefunden, die sich vorher kaum kannten. Das spreche für Nachhaltigkeit.

Zwar hat die Jury ein Auge auf Bausubstanz und Gartenkultur, aber noch viel mehr will sie„den sozialen Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft erspüren.“ Denn das kann man nach den Worten von Landkreis-Dezernentin Heike Zettwitz „nicht in Straßenkarten packen.“ Am Freitag ist die Jury in Gablenz und Rohne, am Montag in Kreba-Neudorf und am Dienstag in Klein-Priebus unterwegs. Am 5. Oktober steht dann der Görlitzer Kreissieger fest.

zur Startseite