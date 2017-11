Daubaner Weihnachtsmarkt öffnet erstmals Sonnabend Um den Rückbau zu erleichtern, wird der Traditionsmarkt einen Tag vorverlegt.

Die Colorado-Tanne für den Daubaner Weihnachtsmarkt. © Bernhard Donke

Dauban. Der Daubaner Weihnachtsmarkt fand in den vergangenen Jahren traditionell am 1. Adventssonntag statt. Damit wird in diesem Jahr gebrochen, denn erstmals wird dieser bereits am Sonnabend, dem 2. Dezember, stattfinden. „Diese Änderung haben wir uns lange überlegt und uns dann dafür entschieden, den Weihnachtsmarkt nun alljährlich am Sonnabend vor dem ersten Adventssonntag stattfinden zu lassen“, erklärt Annett Blaschey, die Vorsitzende des Daubaner Dorfclubs. Dessen Mitglieder organisieren, mithilfe vieler freiwilliger Helfer, den Weihnachtsmarkt in dem kleinen, circa 300 Einwohner zählenden Dorf, welches am Rande der Daubaner Heide liegt.

„Es gab in den letzten Jahren immer Schwierigkeiten am Weihnachtsmarktsonntag beim Rückbau des Weihnachtsmarktes hier auf unserem Festplatz. Viele hatten nach Ende des Marktes keine Zeit mehr, weil sie Montagfrüh auf Arbeit sein mussten“, führt Annett Blaschey aus. Zudem habe sich der Rückbau der Aufbauten hingezogen. Jetzt werde bereits am Vormittag des ersten Adventssonntags der Platz für die Aufbauten vorbereitet, erklärt die Clubvorsitzende weiter. Nicht geändert hat sich dagegen die Spendebereitschaft der Daubaner Bürger: Wie in jedem Jahr stellt eine Familie aus dem Dorf den Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung.

In diesem Jahr war es die Familie von Otto-Friedrich Müller aus dem Oberdorf, welche eine etwa 25 Jahre alte Colorado-Tanne (Grautanne) spendete. Ein Baum, der aus dem südlichen Nordamerika stammt, aber in Europa häufig als Park- und Gartenbaum angepflanzt wird. „Über 25 Jahre stand sie auf unserem Grundstück. Doch nun war es an der Zeit, sie zu fällen, denn sie wurde langsam wegen ihrer über zehn Meter Höhe zur Gefahr für die Gebäude auf unserem Grundstück“, sagt der Sohn der Spenderfamilie, Sebastian Müller.

Er war es auch, der am Sonnabend mithilfe der Vereinsmitglieder und freiwilligen Helfern die Tanne fällte und diese anschließend auf den Festplatz am Vereinsgebäude des Dorfclubs transportierte. Hier wurde die Colorado-Tanne dann mithilfe eines Autokrans aufgestellt und festlich geschmückt. Damit sie zum Weihnachtsmarkt im bunten Lichterglanz die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung versetzen kann.

Der Daubaner Weihnachtsmarkt beginnt am morgigen Sonnabend, um 14 Uhr. Um den Besuchern einen interessanten Nachmittag zu bereiten, hat der Dorfclub ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ab 14.30 Uhr singt der Förstgener Kirchenchor weihnachtliche Weisen. Dem schließen sich die jungen Tänzerinnen und Tänzer des Weigersdorfer Tanzkreises an. Der Weihnachtsmann kommt natürlich auch zu Besuch und wird sicher so manche kleine Überraschung für die Kinder mitbringen. Zudem bietet der Weihnachtsmarkt die Möglichkeit zum Kauf von Weihnachtsartikeln.

zur Startseite