Daubaner Rennfahrer kämpfen weiter Der Motorsportverein will die Crossstrecke Hohe Dubrau auf Dauer nutzbar machen. Dafür gibt es neue Hindernisse.

Noch viel zu tun: Enrico Frommer aus dem Motorsportclub in Dauban steht vor einer Leitplanke, die er und weitere Freiwillige am Wochenende auf der Rennstrecke gesetzt haben. Hier fehlen noch weitere Querstreben. Darüber hinaus braucht der Verein noch zwei Genehmigungen. © andré schulze

Es wird noch ein langer Weg, bis die Crossautos wieder über die Piste dröhnen können. Dessen wird sich Enrico Frommer immer bewusster. „Es stört uns, dass wir nicht so können, wie wir wollen“, sagt der sonst so motivierte Vorsitzende des Moto-Auto-Crossclubs (MACC) Dauban. Für dieses Jahr steht auf der Kippe, ob überhaupt ein Rennen im Motorsportpark Hohe Dubrau stattfinden kann.

Dabei hat es im vergangenen Jahr so ausgesehen, als ständen sie kurz vor dem Erfolg. Der Vorstand des Vereins hat sich sehr ins Zeug gelegt. Die jungen Männer haben sich um eine Dauergenehmigung bemüht, um den Sportpark häufiger im Jahr nutzen zu können. Außerdem hat sich ein großzügiger Sponsor gefunden: Der Rennpilot und Internet-Unternehmer René Münnich hat einige Grundstücke gekauft, damit die Rennstrecke weiter bestehen kann.

Mittlerweile geht es nicht mehr nur um eine Dauergenehmigung für das Gelände. Sondern auch darum, ob auf der Strecke auch Rennen laufen können. Denn der Verein braucht eine Streckenabnahme durch den Deutschen Motorsportbund. Ein Experte hat sich das Gelände mittlerweile angesehen und angemahnt, dass die Strecke besser von den Zuschauerbereichen abgetrennt werden muss. Leitplanken oder Erdwälle von einem Meter Höhe müssen die Strecke umgeben.

Deshalb hat der MACC am vergangenen Wochenende zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen. Aber auch dieser ist beschwerlicher abgelaufen als in früheren Jahren. Zehn Vereinsmitglieder sind zur Stelle gewesen, um die Pfähle für Leitplanken in die Erde zu setzen. „Bei 30 Mitgliedern insgesamt ist das keine sehr große Zahl“, gibt Enrico Frommer zu bedenken. „Immerhin: wir sind für die wenigen Helfer ganz schön weit gekommen.“

Die Leitplanken konnte der Verein von einer alten Straßenbrücke zum Schrottpreis kaufen. Sehr hilfreich sei aber auch gewesen, dass das Agrarunternehmen Budissa einen Erdbohrer, einen Radlader und einen Traktor mit Anhänger zur Verfügung gestellt hat, um den Verein zu unterstützen. Auch zwei Fahrer sind dazu gekommen. So konnten die Freiwilligen die Pfosten für die Leitplanken setzen und Erdwälle errichten.

Ursprünglich ist geplant gewesen, nur am Sonnabend an der Strecke zu arbeiten, aber auch für den Sonntag haben sich eine Handvoll Freiwillige gefunden, um der Streckenzulassung ein Stückchen näher zu kommen. Als Nächstes ist jetzt eine Bohrmaschine mit viel Kraft zu besorgen, um in die Pfosten der Leitplanken weitere Löcher zu bohren. Denn statt nur einer Strebe sollen zwei oder sogar drei an den Rand der Rennstrecke.

Bisher hat es in diesem Jahr in Dauban nur einen Trainingstag für Motocross gegeben, also Motorräder. Bei 18 Teilnehmern hat der MACC hier sogar Verlust gemacht. Aber für einen solchen Tag braucht der Verein nicht dieselbe Zulassung wie für die Rennserie im Autocross. Auch hier spielt aber die Dauergenehmigung für das Gelände eine wichtige Rolle. Im April des vergangenen Jahres lag der Antrag dazu bereits beim Planer. Heute ist klar, dass ein Nutzungsvertrag für ein Flurstück fehlt, damit es eine Genehmigung geben kann. Hier wird es nochmals komplizierter.

Das Flurstück besteht in einem Weg, der über einen Teil der Rennstrecke führt. Hier sind die Gemeinde und einige Privatpersonen eingetragen. Sie alle haben Wegrecht. „Die Gemeinde muss nun prüfen, was in diesem Fall zu tun ist“, sagt Dirk Beck, Vorsitzender des Verwaltungsverbands Diehsa. Verschiedene Möglichkeiten seien hier denkbar. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Betreffenden das Wegerecht nicht mehr benötigten. Aufwendiger wäre es für den MACC, mit jedem einen Vertrag abzuschließen. Dann müsste Enrico Frommer mit jedem einzeln in Kontakt treten. „Und das kostet Zeit“, befürchtet er. Zeit ist genau, was der Verein nicht hat.

Denn wenn der Verein bis August keine Streckenabnahme hat, kann er den Motorsportpark Hohe Dubrau nicht für Rennserien wie den Lausitzpokal anbieten. Denn ein Rennen ist am 9./10. September geplant. Weil solche Rennen bereits im Vorjahr geplant werden, wird es dann auch schwierig für 2018. Auch für die Dauergenehmigung im Autocross muss der Verein die Streckenabnahme vorlegen. Besonders kritisch ist das, weil die Renntage die einzige Chance für den MACC sind, seine Unkosten zu decken. Ganz zu schweigen von den vielen Motorsportfreunden im Norden des Landkreises Görlitz, die an den Trainingstagen und Rennen teilnehmen möchten – als Zuschauer oder als Rennfahrer.

zur Startseite