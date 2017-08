Datensprint zum Altstadtfest Vodafone verstärkt sein mobiles Funknetz für die Festbesucher in Görlitz. Die Telekom dagegen ist schon seit Jahren darauf vorbereitet.

Auch zum Stadtfest geht für manche nichts ohne ihr Handy. © pawel sosnowski/80studio.net

Wenn zum Altstadtfest wieder reichlich 100000 Besucher durch Görlitz strömen, steigt auch der Bedarf an technischer Kommunikation erheblich. Weil jeder jedem Infos oder Fotos schicken will, jagen drei Tage lang gewaltige Datenmengen durch die Mobilfunknetze. Damit all das twittern, facebooken, instagramen, whatsappen oder mailen, all das teilen, hochladen und telefonieren gelingt, müssen die Mobilfunknetze dabei Schwerstarbeit leisten.

„Wenn so viele Menschen parallel Daten übertragen, ist das eine Herausforderung für den Mobilfunk“, sagt Gerd von der Osten von Vodafone. Seine Lösung: „Die Mobilfunkstationen werden angepasst. Das heißt, die Kapazitäten von Funkzellen werden dort, wo sich die meisten Vodafone-Kunden zum Altstadtfest in das Görlitzer Netz einwählen, vergrößert.“ Ausgangspunkt der Vodafone-Entscheidung war ein Blick auf den Sommer des Jahres 2016. Da wurde bei 50 größeren Festen in Deutschland ein Datenvolumen von 225 Terrabyte erreicht. Zum Vergleich: Das entspricht rund 2,3 Millionen Musik-CDs, das wäre übereinandergestapelt 22 Mal höher als in Görlitz der Reichenbacher Turm.

Die Deutsche Telekom dagegen hat solche Feste schon länger im Blick. „Das Görlitzer Altstadtfest ist längst Teil unserer Event-Planungen“, berichtet Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Der Marktführer konzipiere sein Mobilfunknetz so, dass zusätzlich benötigte Ressourcen automatisch zur Verfügung gestellt werden. „Daher gehen wir davon aus, dass das Telekom-Mobilfunknetz in Görlitz so leistungsfähig ist, dass es die Mobilfunkgespräche und Internetzugriffe der Gäste des Görlitzer Altstadtfests auch 2017 sicher wird bewältigen kann“, betont von Wagner.

