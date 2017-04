Datenautobahn ins obere Müglitztal Der Altenberger Stadtrat vergibt den letzten großen Auftrag. Davon profitieren Dörfer, die bisher chancenlos waren.

Wie kaum ein anderes Thema beschäftigte den Altenberger Stadtrat die Breitbandversorgung im oberen Müglitztal. Achtmal wurde der Tagesordnungspunkt seit November 2015 aufgerufen. Und es sah lange schlecht bis aussichtslos aus, dass Fürstenau und Fürstenwalde im digitalen Zeitalter ankommen werden. Während in Großstädten wie Dresden die Datenleitungen immer schneller gemacht werden, mussten Dörfer in die Röhre gucken. Das ärgerte die Altenberger, weil die Förderprogramme ihnen da auch lange Zeit nicht weiterhelfen konnten – zu abgelegen, zu aufwendig, nicht wirtschaftlich, nicht förderfähig, hieß es immer wieder. Doch im neunten Anlauf konnten die Stadträte jetzt endlich das leidige Problem lösen.

Fürstenau und Fürstenwalde können in den nächsten beiden Jahren an die Datenautobahn angeschlossen werden. Die Versorgung mit Breitband übernimmt die Telekom für rund 294 300 Euro. Den Auftrag hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Ob die Einwohner dann schon ihre Weihnachtsgeschenke auch bei einem Online-Versandhändler per Internet bestellen können oder dafür doch noch mal in die Großstadt fahren müssen, sollen sie demnächst erfahren, sagte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Das Bauamt wird den Zeitplan in Erfahrung bringen. Denn die Maßnahme ist Teil eines Gesamtpaketes, für das die Feinplanungen nun ausgearbeitet werden.

Letzte Lücken schließen

Die Stadt hatte ohnehin vor, in diesem Jahr den zweiten Bauabschnitt zur besseren Versorgung mit Breitband zu beginnen. Nachdem bereits 2014 für rund eine Dreiviertelmillion Euro das Netz in Falkenhain, Waldidylle, Geising, Hirschsprung, Oberbärenburg, Waldbärenburg, Schellerhau, Zinnwald, Altenberg und Liebenau ausgebaut wurde, sollen nun weitere Versorgungslücken geschlossen werden. Davon profitieren soll die Kernstadt Altenberg, der Stadtteil Bärenstein, inklusive Gewerbegebiet, und der Ortsteil Löwenhain. Hier sollen künftig Übertragungsgeschwindigkeiten von 30 bis 50 Megabit pro Sekunde möglich sein. Bei der Ausschreibung der Bauleistungen gab es im vergangenen Jahr dann eine faustdicke Überraschung. Denn die Telekom, die sich als einziges Unternehmen um den Auftrag beworben hatte, konnte die Arbeiten mit 305 000 Euro deutlich günstiger anbieten, als erwartet worden war. Der Planer hatte mit Kosten von rund 594 000 Euro kalkuliert. Damit waren auch viele Fördermittel übrig, die Altenberg nun hätte zurückgeben müssen. Doch die Stadt, die noch um weiße Flecken auf der Internetkarte wusste, unternahm bei der Landesdirektion Dresden einen Vorstoß, die Fördermittel behalten und damit die Lücken auch in Fürstenau und Fürstenwalde schließen zu dürfen. Das wurde geprüft – und bewilligt. Nach den Vorstellungen der Stadt sollte das die Telekom mitmachen, die das Gebiet ebenfalls mit Glasfaserkabel erschließen will. Aber für Fürstenau und Fürstenwalde gab es noch einen zweiten Bewerber, der nach Angaben der Stadtverwaltung auf Funkverbindungen setzt. Dieser ist in Widerspruch gegangen – laut Rathaus ohne Erfolg. Somit kann die Telekom das Netz dieses und nächstes Jahr für insgesamt rund 587 000 Euro ausbauen.

