Gut zu wissen Datenautobahn für die Ortsteile Im Vorjahr hat die Enso in der Innenstadt schnelles Internet aufgebaut. Jetzt folgen die Ortschaften. Spatenstich war gestern in Volkersdorf.

Strahlten am Dienstagnachmittag beim Schau-Schaufeln mit der Sonne um die Wette: Enso Netz-Geschäftsführer Steffen Heine, Radeburgs Bürgermeisterin Michaela Ritter, der Volkersdorfer Stadtrat Frank Großmann (ULR) und der CDU-Landtagsabgeordneter Sebastian Fischer. © Norbert Millauer

Die Zille-Stadt ist in der Region beim Breitbandausbau auf dem Weg in die erste Liga. Wie Steffen Heine, Geschäftsführer der Enso-Netz GmbH am Dienstag beim Spatenstich in Volkersdorf sagte, wird Radeburg bis zum Herbst die erste Kommune in Ostsachsen sein, die flächendeckend über schnelles Internet verfügt. Müssen sich die Leute in den Ortsteilen derzeit noch mit Download-Geschwindigkeiten von gerade mal 2 Mbit/s begnügen, werden dann bis zu 50 beziehungsweise 100 Mbit/s möglich sein. So wie jetzt schon in der Innenstadt, wo die Enso im Vorjahr 1,35 Millionen in den Breitbandausbau investiert hat. Neben den dafür benötigten 7,5 Kilometern Glasfaserkabel wurden dabei gleichzeitig auch 5,5 Kilometer Strom- und 1,3 Kilometer Gasleitungen erneuert.

Wie erfolgt der Ausbau des Breitbandnetzes?

In der ersten Phase werden im Tiefbau rund zehn Kilometer Leerrohre verlegt. Danach wird das Lichtwellenleiter-Kabel zur Datenübertragung eingezogen. Insgesamt sind zwölf sogenannte Multifunktionsgehäuse zu errichten, um die vorhandenen Kabelverzweiger zu erschließen. Zwischen diesen und den Häusern kann das vorhandene Kupferkabel weiter genutzt werden. Erstmals testet die Enso aber auch das Verlegen eines Teils der Glasfaserkabel als Freileitung. Solche Abschnitte soll es in Berbisdorf und in Großdittmannsdorf geben. Das neue Netz wird an das im Vorjahr gebaute in der Innenstadt angeschlossen.

Wer profitiert von dem Ausbau?

In den Ortsteilen Volkersdorf, Bärnsdorf, Berbisdorf, Großdittmannsdorf, Boden und Bärwalde können künftig über 1 100 Haushalte und rund 200 Betriebe die Datenautobahn nutzen. Allerdings zeigt die Erfahrung aus der Innenstadt, dass trotz des großen Bedarfs an schnellem Internet nicht sofort ein großer Ansturm einsetzt, was vermutlich auch mit den Laufzeiten bestehender Verträge zu tun hat. Bisher sind erst gut 100 Radeburger zur Enso gewechselt.

Wo genau und ab wann wird in den nächsten Wochen gebaut?

Trotz erfolgtem Spatenstich starten die Arbeiten in Volkersdorf erst am 24. April. Bis Ende September soll an der Radeburger Straße, Am Bach sowie an der Moritzburger und Waldteichstraße gebaut werden. Zum gleichen Termin sollen die Bauleute auch in Berbisdorf beginnen. Geplant sind bis Ende August Arbeiten auf der Anbaustraße und der Berbisdorfer Hauptstraße. Drei Bauabschnitte sind in Großdittmannsdorf geplant: Voraussichtlicher Baubeginn auf der Bodener Straße ist ebenfalls der 24. April. Folgen sollen die Hauptstraße in der Ortslage ab 29. Mai und die Radeberger Straße in Boden ab 26. Juni. Die letzten Arbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Weitere Starttermine sind der 22. Mai auf der Bärnsdorfer Hauptstraße sowie der 2. Mai beziehungsweise 24. Juli für die Ortsverbindungen Berbisdorf-Bärnsdorf und Bärnsdorf-Volkersdorf. Bleibt noch Bärwalde: Dort sollen die Arbeiten in dieser Woche auf der Kalkreuther Straße und im Oberdorf beginnen.

Wer finanziert den Ausbau des Breitbandnetzes?

Da in den Ortsteilen Bärnsdorf, Bärwalde, Volkersdorf und Boden ein wirtschaftlicher Ausbau für ein Unternehmen nicht möglich ist, wird dieser gefördert. Insgesamt betragen die Kosten für die Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke mehr als 370 000 Euro. Da die Förderung 75 Prozent beträgt, muss die Stadt noch Eigenmittel in Höhe von fast 93 000 Euro aufbringen. In Berbisdorf und Großdittmannsdorf baut die Enso das Netz dagegen eigenwirtschaftlich auf. Rund 200 000 Euro setzt das Unternehmen dafür ein.

Welche Geschwindigkeit wird ab wann möglich sein?

Ab spätestens November soll das schnelle Internet zur Verfügung stehen. In den geförderten Ortsteilen kommt die VDSL-Technologie zum Einsatz. Diese ermöglicht Datenraten bis zu 50 Mbit/s im Download, je nach Entfernung zum Kabelverzweiger. In Berbisdorf und Großdittmannsdorf werden mit der Vectoring-Technologie Datenraten bis zu 100 Mbit/s im Download erreicht. Den Einsteigertarif gibt es bei der Enso für 29,95 Euro im Monat – eine Internetflatrate mit maximal 25 Mbit/s.

zur Startseite