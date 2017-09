„Dass Europa scheitert, ist Unfug“ Klaus Brähmig, CDU-Direktkandidat für den Bundestag, über Heimat, die Rente, die EU – und Kanzlerin Angela Merkel.

Klaus Brähmig sitzt seit 27 Jahren für die CDU im Deutschen Bundestag. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht, verriet er im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. © Daniel Förster

Herr Brähmig, im SZ-Wahlforum haben Sie gesagt, die Rente sei kompliziert und man solle sie lieber aus dem Wahlkampf heraushalten. Ist das Ihr Ernst?

Wir haben viel erreicht. Bis 2025 werden in Ost- und Westdeutschland die Renten angeglichen. Bei der Rente gibt es vier Stellschrauben: Ich kann sie reduzieren – das will keiner. Ich kann die Beiträge erhöhen, das erhöht die Arbeitskosten in Deutschland. Ich kann mehr Steuern zuschießen, bisher sind es schon 70 Milliarden Euro pro Jahr. Das Geld fehlt dann aber an anderer Stelle. Und ich kann die Lebensarbeitszeit von 67 Jahren noch einmal erhöhen. In unserem Wahlprogramm steht, dass Wissenschaftler das alles bis 2019 durchrechnen sollen. Dann können wir ein solides Konzept vorlegen, anstatt im Wahlkampf unhaltbare Versprechungen zu machen.

Sie benutzen das Wort Heimat recht oft, es steht auch auf Ihren Wahlplakaten. Was ist für Sie Heimat?

Heimat bedeutet für mich Geborgenheit, Verbundenheit, Tradition. Beispielsweise bin ich in meiner evangelischen Kirche verwurzelt. Familie, Freunde, die Ästhetik der Landschaft – Heimat ist auch Kraftquell.

Der Begriff hat in den letzten drei Jahren eine Renaissance erlebt – und zwar als Abgrenzung zum Fremden.

Ich bin seit acht Jahren Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen, Aussiedler und deutschen Minderheiten in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dabei habe ich unter anderem alle deutschen Siedlungsgebiete besucht. Zu hören, wie Menschen aus ihrer Heimat von jetzt auf gleich vertrieben wurden, hat mich geprägt. Wir können dankbar sein, dass wir seit 72 Jahren hier in Frieden leben. Ich will mich mit dem Wort Heimat gegen niemanden abgrenzen. Die Menschen, die hier legal wohnen, arbeiten und sich hier einbringen wollen, sind mir willkommen.

Was haben Sie in den letzten Jahren in Berlin für Ihre Heimat bewegt?

Für den Hochwasserschutz sind seit 2002 nach Sachsen 1,3 Milliarden Euro geflossen, die Weißeritztalbahn wurde mit Steuergeld von Bund und Land wieder aufgebaut. Die Wismutstandorte in Freital und Königstein wurden bisher mit 1,1 Milliarden Euro saniert, die Südumfahrung Pirna kommt. Ich habe mich zudem für unzählige Projekte eingesetzt. Etwa den Bahnhof in Bad Schandau, das Lichtenhainer Blumenfest, das Festival Sandstein und Musik. In den 27 Jahren, in denen mir der Bürger das Vertrauen geschenkt hat, durfte ich in der Region viele Steine ins Rollen bringen und bis zur Fertigstellung begleiten.

Bereuen Sie manche Entscheidung?

Einiges hätte ich noch intensiver vorantreiben und besser kommunizieren müssen, etwa die angedachte Hochbahn vom Pirnaer Bahnhof zum Sonnenstein. Ich bin überzeugt, dass das den Verkehr entlastet hätte. Und es wäre eine Attraktion gewesen.

Warum haben Sie nach 27 Jahren im Bundestag immer noch Lust darauf?

Ich bin ja sehr jung da rein, mit 33 Jahren. Ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen. Da würden sich aber viele aufregen, warum ein so fitter 60-Jähriger das macht. Ich brenne immer noch für meine Region, will aktiv Politik gestalten und Ansprechpartner sein. Ich habe noch viel vor.

Was denn zum Beispiel?

Ich will, dass die Bundesebene, der Freistaat und die Kommunen mehr miteinander reden. Wir haben da ein riesiges Defizit, das wurde in der Flüchtlingskrise ganz deutlich. Ich würde gern die Bürgermeister noch mehr in Entscheidungen mit einbinden. Die haben in der Vergangenheit oft kritisiert, dass das Land Geld nicht weiterreicht oder gar nicht erst beim Bund abruft, Beispiel Radwegebau. Ich würde gern zweimal jährlich Politiker oder Verbände aus dem Landkreis nach Berlin einladen und mit den Ministerien an einen Tisch setzen.

Und dabei den Freistaat überspringen?

Ich bin es leid, dass aus Dresden oft gegen Berlin geschossen wird. Wir als Wahlkreisabgeordnete kennen die Probleme vor Ort. Ich halte es für keine faire Arbeitsteilung, wenn der Freistaat Bundesmittel für Flüchtlinge nicht an den Landkreis weiterreicht. Es muss uns gelingen, die Unterfinanzierung der Landkreise schnellstmöglich abzubauen, damit Berater den Landkreisen nicht empfehlen, sie sollen bei den Tourismusverbänden, den Musikschulen, dem Kreissportbund sparen. Denn das sind die Säulen unserer Gesellschaft.

Denken Sie, dass die Euroregion Elbe-Labe erhalten bleibt?

Davon bin ich überzeugt und werde mich mit meinen Mitteln dafür stark machen. Die Euroregion hat gerade eines der wichtigsten deutsch-tschechischen Projekte übernommen, die Kulturtage. Wir sind eng mit Tschechien verflochten: im Tourismus, über die Elbe und die neu geplante Eisenbahnstrecke von Dresden nach Prag.

Jetzt stelle ich Ihnen drei Leserfragen, hier kommt die erste: Bei den Flüchtlingen haben Sie sich für eine Obergrenze von Null ausgesprochen. Wie passt das zum christlichen Anspruch der CDU und zu Ihrem christlichen Glauben?

1947 wurde ins Grundgesetz geschrieben, dass politisch Verfolgte Asyl genießen. Nun machen sich sehr viele auf den Weg nach Europa. Da bin ich bereits 2015 zu der Erkenntnis gelangt, dass wir Wirtschaftsmigranten aus dem Asylsystem herausnehmen müssen. Ich bin dafür, dass wir das Geld in die Entwicklungshilfe vor Ort stecken, um den Menschen in ihrer Heimat ein besseres Leben zu ermöglichen. Das hat auch ökonomische Gründe: Mit 20 Milliarden Euro kann ich in den jeweiligen Ländern das Zehn- bis 15-fache erreichen wie hier.

Zweite Leserfrage: Seit Juli bekommen Bundestagsabgeordnete 9 500 Euro brutto im Monat, zusätzlich gut 4 000 Euro für Büros. Ist das angemessen?

Ich habe Altenpfleger im Heim besucht, die schuften für wenig Geld. Das ist nicht gerecht. Da ich zu den Gutverdienern gehöre, spende ich bis zu 10 000 Euro jährlich unter anderem an Vereine, Institutionen und in Projekte in die Heimatregion.

Und drittens: Laut dem Bundestag haben Sie in den letzten vier Jahren sieben Reden gehalten, der Schnitt pro Abgeordnetem liegt bei 20. Kritiker sagen, das sei zu wenig. Was sagen Sie?

Es gibt Mundwerker, die sind mittlerweile nicht mehr im Bundestag, weil sie nicht wieder aufgestellt wurden. Und es gibt Handwerker, die anpacken. Die Anzahl der Reden ist für mich kein Kriterium der Qualität meiner Arbeit.

Kommen wir zur Euro-Rettung in Griechenland. Sie haben dagegen gestimmt.

Ich bin kein Finanzexperte. Mir kommen aber Zweifel, wenn es immer heißt: Wir retten, ohne dass sich die Gegenseite bewegt. Deswegen habe ich den letzten Rettungspaketen nicht zugestimmt.

Heißt das, Sie teilen nicht Angela Merkels Argumentation: Scheitert Griechenland, dann scheitert der Euro, dann scheitert Europa?

Nein, das ist Unfug und total überhöht. Europa ist viel zu wichtig, als dass man den Grexit nicht hätte verkraften können. Oder ist nach der Entscheidung zum Brexit die EU zusammengebrochen?

Sie haben die Kanzlerin in den vergangenen vier Jahren so häufig und so scharf kritisiert wie nie zuvor. Ist sie noch die bestmögliche Wahl?

Ich wüsste derzeit nicht, wer sonst Kanzler sein könnte. Sie hat mich bei vielen Vorhaben unterstützt. Ich bin aber nicht immer mit ihr einer Meinung. Das gilt besonders für die Euro-Rettung in Griechenland und die unkontrollierte Migration.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

Infos zu allen Direktkandidaten im Landkreis sowie den SZ-Wahlcheck gibt es hier.

zur Startseite