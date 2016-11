Das zweite Lichtlein wird angezündet An diesem Wochenende öffnen Weihnachtsmärkte. Die Veranstalter laden nicht nur zu Glühwein und Bratwurst ein.

Weitere Orte starten an diesem Wochenende im Weihnachtsland Osterzgebirge in die Adventszeit. Neben Dippoldiswalde laden auch Bärenstein und Kurort Kipsdorf zum Weihnachtsmarkt ein. In der Großen Kreisstadt wird ab Sonnabend 16 Tage lang gelichtelt. Kleinere Orte, die mit Unterstützung der Stadtverwaltung ihr gemütliches Beisammensein bei Kerzenlicht und Weihnachtsmusik selbst organisieren, bieten Einwohnern und Gästen ein kompaktes Programm an ein oder zwei Tagen.

So erwartet Kipsdorf an diesem Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 13 Uhr, die Besucher im und am Bahnhof. Auch wenn die Weißeritztalbahn noch nicht zum Mitfahren einlädt, haben die Organisatoren ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Der Riesenstollen, den die Konditorei Stanzel gebacken hat, wird am Sonnabend, 14 Uhr, angeschnitten. Im Anschluss gibt es verschiedene Veranstaltungen. Die Hort- und Kindergartenkinder der Villa Waldwichtel zeigen ein Krippenspiel (14.30 Uhr), eine Märchenstunde mit dem Weihnachtsmann steht 16.45 Uhr auf dem Programm. Zum Ausklang musiziert der Posaunenchor Schmiedeberg. In der Bergkirche geben die Liedertafel Kleinbobritzsch und der Gesangsverein Hennersdorf ab 16 Uhr ein Konzert.

Den Sonntag gestalten der Kirchenchor Kipsdorf/Schmiedeberg (14.30 Uhr), „De Stübelleit“ aus Schellerhau (15.30 Uhr) und der Posaunenchor Frauenstein (17 Uhr). Der Weihnachtsmann wird 17.30 Uhr mit einem Lampionumzug verabschiedet. An beiden Tagen erwarten außerdem Verkaufsstände sowie das Weihnachtscafé die Besucher und können verschiedene Ausstellungen besucht werden.

Der Fremdenverkehrs- und Heimatverein Bärenstein lädt an diesem Sonnabend ab 15 Uhr auf dem Marktplatz zum Weihnachtstrubel ein. Der Posaunenchor Liebenau bringt weihnachtliche Bläsermusik zu Gehör. Jugendliche bereichern das Programm mit Weihnachtsliedern. Im Hort können Gäste die Bücher- und die Heimatstube besuchen, Kinder sich schminken lassen oder einen Film gucken. Die Jüngsten haben auch Gelegenheit, ihren Wunschzettel an den Weihnachtsmann loszuwerden. Um das leibliche Wohl kümmern sich Vereine und die Freiwillige Feuerwehr. Der Weihnachtsmarkt klingt mit einem Lampionumzug aus.

