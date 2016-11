Das zweite Leben Ralf Kratzer aus Wittgendorf hat ein neues Herz bekommen. Nun sieht er vieles anders als früher.

Laubsägearbeiten sind eines der Hobbys, denen der Wittgendorfer Ralf Kratzer auch mit neuem Herz nachgeht.Foto: Thomas Eichler © sz thomas eichler

Gelassen, freundlich, fast fröhlich wirkt der ältere Mann mit den braunen Augen, dem Stoppelbart und etwas lichtem Haar. Er öffnet die Tür seines Hauses, tritt hinaus in einen verregneten Herbsttag – und wischt die Trostlosigkeit mit seinem Lachen beiseite. „An solchen Tagen nehme ich mir Zeit für mein Hobby“, erzählt Ralf Kratzer. Laubsägearbeiten. Zur Zeit werkelt er an einem Schwibbbogen. Und wer bei ihm aus dem Küchenfenster schaut, sieht ein Vogelhaus. Selbst gefertigt. Das Leben ist zu kostbar, um nicht jeden Tag zu genießen. Und der Wittgendorfer weiß, dass es manchmal ein Kartenhaus sein kann. Deshalb kostet er es in vollen Zügen aus.

Er sitzt in der Küche an einem kleinem Tisch neben dem Fenster und spricht über sein Leben. Blumen stehen darauf, eine Teekerze. Die Flamme flackert. „Alkohol kommt für mich nur selten infrage“, sagt der Mann. Er muss lachen, wenn ein Freund kommt und ihn nach dem Alter des angebotenen Bieres fragt. Das Verfallsdatum ist oft nahe. Ralf Kratzer lacht gern, auch über frühere Wünsche. Was ist das heute schon wert, eine 300er Jawa aus DDR-Zeiten, ein Fernseher, Auto, Haus? Eine Weltreise stand auf der Wunschliste.

Der EU-Rentner erzählt, dass er gern noch ein wenig gearbeitet hätte. Straßenbauer ist er gewesen, hat Schwarzdecken gemacht – und es gern getan. Nur die Arbeitszeiten, wie sie in seiner Firma nach der Wende waren, sehnt er sich nicht zurück. „Wenn man im Sommer ab halb sechs auf der Baustelle steht, oft auch am Sonnabend, und keinen pünktlichen Feierabend kennt, dann bleibt die Familie auf der Strecke“, sagt er. Die Arbeit sei keine leichte gewesen. Mit 180 Grad Celsius sei die Schwarzdecke angeliefert worden, bei Temperaturen um 30 Grad und mehr.

Mitten im Gespräch lacht Ralf Kratzer laut auf. „Ich muss gerade an meine Frau denken, sie konnte nie verstehen, wie man an so einer Arbeit hängen kann.“ Dann plötzlich war es aus mit der Arbeit. Einen Moment schweigt der Mann, bis das Klingeln des Telefons die Stille durchbricht. Es ist seine Frau, die ihn von einer Dienstreise anruft. Gedankenübertragung? Der Moment, an dem der eine an den anderen denkt? „Meine Familie ist mir unendlich wichtig“, sagt Ralf Kratzer. „Meine Kinder, meine Enkeltochter. Dass es ihnen gut geht, das ist mein größter Wunsch.“

Er steht auf, um Unterlagen zu holen. Sein Alter ist schwer zu schätzen, aber er bewegt sich mühelos. Dann breitet er die Unterlagen auf dem Tisch aus. Kostbarkeiten, dass man sie kaum berühren mag. Als wären sie zerbrechlich wie das damalige Leben, über dessen schwerste Momente sie berichten. Fünf Tagebücher liegen neben dem SZ-Bericht mit den „blutroten Pferden“, geschrieben von Reporterin Karin Großmann. Daneben ein weiterer Tatsachenbericht und ein Gedicht. Das ist ein Dankeschön an ein neues Herz, das sich „regt ohne Entgelt und Lob“. Es schlägt seit April 2011 für Ralf Kratzer. Neun Monate hat er darauf warten müssen. Jetzt hütet er es. Seine Enkeltochter hilft ihm dabei. Er schmunzelt: „Sie zwingt mich zum Leben.“

Doch schnell verschwindet dieses Schmunzeln. Die Brille wandert auf den Tisch, der Arm hinter die Stuhllehne. Er braucht die Augen nicht zu schließen, um sich erneut im Krankenhaus liegen zu sehen, damals, als er auf das lebensrettende Organ wartet. Da zieht das Leben an ihm vorbei. Viele Fragen wirft es auf: Was war gut, was schlecht? Über was habe ich mich am meisten gefreut? Worüber geärgert? Auf alle Fälle hat er zu einer Schlussfolgerung gefunden: „Ich habe es gelernt, ,nein‘ zu sagen.“ Längst hat Ralf Kratzer erkannt, dass sein Leben am wenigsten der Familie, am meisten der Firma gegolten hat.

„Nein“, hat der gütig wirkende Mann im schwarzen Sweatshirt und der Jeans unlängst wieder gesagt. Auch wenn er behauptet, dies gelernt zu haben, er spricht ungern darüber. Er redet lauter als gewöhnlich, die Worte purzeln schneller aus ihm heraus. Dabei ging es um eine Arbeit, die ihn glücklich gemacht hat, ihm ein Bedürfnis war, weil er so dankbar für sein zweites Leben ist. Aber „Nein!“, wenn er als Ehrenamtlicher beim Sozialministerium nicht mal eine Flasche Wasser geboten bekommt und hinter dem Fahrgeld her sein muss. „Ich sag, das muss ich nicht haben.“ Er kann das Thema nicht einfach beiseite wischen. In nur leicht verändertem Tonfall erzählt er, dass er lieber in Sachen Organspende/Transplantation unterwegs ist, wo er immer herzlich aufgenommen wurde. Dankbarkeit bedeutet ihm sehr viel.

Wenn sich Ralf Kratzer heute etwas wünscht, dann sind materielle Sachen zweitrangig. Wichtig ist für ihn, so lange wie möglich auf dieser Welt zu bleiben. Dann kommt er auf seinen besten Freund zu sprechen, der seit etwa 25 Jahren mit einem fremden Herzen lebt. Der sage oft zu ihm: „Ralf, du weißt, so lange wie ich lebe, hast du auch zu leben!“ Mit der Krankheit haben seine Freunde gewechselt. Er erfährt Einschränkungen, muss Menschenmengen meiden, weil sein Körper fast kein Immunsystem hat, bedingt durch Tabletten und Abstoßungsgefahr. Sein zweites Herz lässt ihn sein Leben in einem anderen Licht sehen. Es kann schnell vorkommen, dass er mit seiner Frau ganz spontan etwas unternimmt. Aber halt! Nicht alles hat sich geändert. Früher hat er sich eine Weltreise gewünscht. Wenn er heute mit seiner Frau eine geboten bekäme, käme seine Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Ich würde alles stehen und liegen lassen – und los!“

zur Startseite