Das zweite Jahr der Schule

Lange hat die Stadt um die Gottleubaer Oberschule gekämpft, jetzt ist ihre Sanierung zwei Jahre lange der größte Posten im Haushalt. Das war in diesem Jahr so und wird es auch 2017 sein, kündigt Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) an.

In der Regel werden für die größten Arbeiten die Ferien genutzt. Der sichtbarste Fortschritt war schon nach den diesjährigen Sommerferien zu sehen – erste Gänge, Zimmer und Flure sind saniert, heller und farbenfreudiger. Nächstes Jahr werden die Arbeiten weitergeführt. Dann werden zum Beispiel Türen eingebaut. Außerdem erhalten noch dieses Jahr zwei Klassenzimmer neue Möbel. Das Physikkabinett ist nächstes Jahr an der Reihe, sagt Mutze. Die Außenanlagen folgen dann 2018. Am Ende werden rund 1,6 Millionen Euro vorbaut sein. Bisher gebe es viel positive Resonanz zur Schule, sagt Mutze. Teilnehmer von Klassentreffen sowie auch Lehrer und Schüler haben sich lobend über die sanierten Abschnitte geäußert. (SZ/sab)

