Das Zukunftsdorf Kreba-Neudorf Kreba-Neudorf will bei Sachsens Dorfwettbewerb mitmachen. Für gute Chancen sollen die Einwohner sorgen.

Das Sommer-, Sport- und Parkfest bewegt und begeistert in Kreba-Neudorf so gut wie jeden der knapp 1 000 Einwohner. Wenn alle Sportler und Sportfesthelfer beim Dorfwettbewerb genauso engagiert sind, hat ihr Ort beste Chancen. © andré schulze

Viel Ehre und auch Bekanntheit lässt sich für Orte gewinnen, die sich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen. Im Nieskyer Ortsteil See haben sich vor sechs Jahren Ortschaftsrat und Vereine ins Zeug gelegt. Auch wenn sie keinen Titelplatz erreichten, dem Miteinander im Ort hat die Wettbewerbsteilnahme gut getan.

Eine sehr schöne Sache nennt der Kreba-Neudorfer Bürgermeister Dirk Naumburger den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Er meint das dreistufige Rennen darum, welche Orte unter 3 000 Einwohnern das meiste aus sich machen. Zuerst treten die Teilnehmer auf Ebene der Landkreise an, die Gewinner rücken weiter auf den Radius des Bundeslandes, um sich in der letzten Runde mit den Besten aus der Bundesrepublik zu messen.

„Ich glaube, dass wir sehr gute Bewerbungschancen haben“, wirbt Dirk Naumburger jüngst im Gemeinderat um Zustimmung. Zum Beispiel wegen der vielen Projekte in Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Vereinen, zählt er eine aus seiner Sicht sehr wichtige Chance auf. Gemeinderat Wolfgang Fietze erkundigt sich, ob die Teilnahme Geld koste. „In eine Präsentationsmappe müssten wir investieren“, ist die Einschätzung des Bürgermeisters.

Am kommenden Freitag soll es für interessierte Gemeinden eine Informationsveranstaltung in Waltersdorf geben. Der Ortsteil von Großschönau im äußersten Süden des Landkreises Görlitz hat es 2016 immerhin auf den zweiten Platz im Bundeswettbewerb geschafft.

Gemeinderat Peter Spinde pflichtet dem Bürgermeister bei und sagt, dass er eine Teilnahme für Kreba-Neudorf ebenfalls sinnvoll findet. „Wir haben den Naturlehrpfad und die Turnhalle als Vorhaben, die bald passieren sollen, dann die Feste der Vereine in jedem Jahr und das Haus der Vereine als erfolgreiches Projekt der letzten Zeit“, sagt der Gemeinderat.

Diese spontan erfolgte Aufzählung lässt sich noch deutlich erweitern. Mit sehr großem Engagement wurde Fördergeld und Geld von Sponsoren wie Firmen, Vereinen und Privatleuten für das Kleinspielfeld bei der Grundschule im Schlosspark gesammelt. Was anfangs wie ein Luftschloss aussah, wird mittlerweile gerne und oft genutzt und erweitert vor allem das sportliche Angebot sehr. Aber das ist noch längst nicht alles.

Beispielsweise das Sanieren und Modernisieren des Gerätehauses der freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Neudorf wurde erst mit Fördergeld aus einem deutsch-polnischen Fördertopf möglich. Wenn auch nicht alle Wünsche der Kameraden erfüllt werden konnten, sind die Bedingungen jetzt deutlich besser als davor.

Das Schloss in Kreba in seiner Grundsubstanz in Ordnung zu bringen, war ebenfalls ausschließlich mit Fördermitteln machbar. Auch hier gelang es, verschiedene Möglichkeiten zu nutzen. Es entstand in dem imposanten Gebäude zugleich eine ganz neue Nutzungsmöglichkeit. War vor Sanierungs- und Umbaubeginn das Schloss das Domizil von Grundschule und Hort, dient es jetzt auch als Haus der deutsch-polnischen Vereine.

Verschiedene Kontakte zu polnischen Partnern sind entstanden oder vertieft. Besonders aktiv sind dabei der Seniorenverein und auch die Feuerwehr. Gemeinsam mit polnischen Partnern beschäftigten sich die in Kreba-Neudorf beheimatete ASB-Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in einem Projekt. Mehrere grenzüberschreitende Projekte verbinden auch die Feuerwehrleute aus Kreba-Neudorf mit Partnern in Polen. Gemeinsame Übungen und Besuche auch mit der Jugendfeuerwehr beispielsweise gab es schon.

Dirk Naumburger weist noch darauf hin, dass es bei dem Wettbewerb darum geht, sich als Gemeinschaft vorzustellen. „Da kann nicht einer alles zusammenschreiben, sondern alle müssen sich zusammen präsentieren“, ist seine Vorstellung. Damit haben die Kreba-Neudorfer ja keine Probleme, wie sie bei ihrem weit über den Ort hinaus bekannten Sommer-, Sport- und Parkfest zeigen. Nachdem die Räte ihr Interesse an der Teilnahme bekundet haben, will er nun an die Vereine herantreten und ihnen den Vorschlag unterbreiten. „Wir werden uns treffen“, sagt er.

