Das Zschachwitzer Ei nimmt Form an Das Kaufhaus Günther bekommt einen Nachfolger – an der Pirnaer Landstraße entsteht bis zum Mai ein Einkaufszentrum.

Die Bauarbeiten gehen zügig voran. Am 17. Mai sollen die Läden im Zschachwitzer Einkaufszentrum öffnen. Darunter auch ein Drogeriemarkt, der bislang fehlt. © René Meinig

Wie soll es denn nun heißen? Zschach, Kaufhaus in Kleinzschachwitz oder gar Kaufhaus Günter? Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Bis das neue Einkaufszentrum an der Pirnaer Landstraße offiziell einen Namen bekommt, bleibt es wohl vorerst das Zschachwitzer Ei. Und das nicht ohne Grund: Von oben betrachtet erinnert das Bauprojekt mit seiner ovalen Form durchaus an das tierische Produkt aus der Henne. Gut zu erkennen ist mittlerweile auch der Eingangsbereich an der Kreuzung Pirnaer Landstraße/Bahnhofstraße.

Eine 60 Quadratmeter große Ladenfläche direkt am Eingang war zuletzt das Sorgenkind von Projektleiter Andreas Barth. Nun hat er zwei Interessenten gefunden, die das gastronomische Angebot im Center erweitern wollen. Um welche Art der Gastronomie es sich handelt, wollte Andreas Barth noch nicht verraten. In dieser Woche gebe es noch einmal Gespräche mit den Interessenten, dann soll eine Entscheidung fallen. Rund 13 Millionen Euro investiert die Saller-Gruppe aus Weimar in den Neubau, dessen Geschäfte die Versorgung im Stadtteil deutlich verbessern werden. Was bislang komplett fehlt: ein Drogeriemarkt. Mit dem Einzug einer Rossmann-Filiale soll sich das im Frühjahr ändern. Mit einer Verkaufsfläche von rund 1 500 Quadratmetern wird zudem ein vergleichsweise großer Rewe-Supermarkt eröffnen. In einem Laden der Textilkette Ernsting’s Family gibt es Kleidung, vor allem auch für Kinder; Mäc Geiz bietet preiswerte Haushaltswaren an.

Das neue Einkaufszentrum ist Nachfolger der Dresdner Handelslegende Kaufhaus Günther. Vor dessen Abriss im Februar 2016 hatte der Investor die Dresdner zu einem letzten Tag der offenen Tür eingeladen. Mehr als 2 000 Menschen stürmten das Gebäude, schwelgten in Erinnerungen, nahmen Andenken mit. Mit der Abrissbirne endete in Zschachwitz eine Ära.

Welchen Namen er für den Neubau favorisiert, lässt Andreas Barth offen. Nur als Kaufhaus möchte er ihn nicht bezeichnen. „Hier entsteht etwas komplett Neues, das soll sich auch im Namen widerspiegeln.“ Gemeinsam mit dem Gewerbeverein hatte er die Anwohner aufgerufen, Vorschläge einzureichen, die nun ausgewertet werden. Die Historie soll aber eine Rolle spielen. So bleibt das Pflaster mit dem Buchstaben „G“ erhalten, das bis zum Abriss vor dem Kaufhaus Günther lag. Außerdem sei vorstellbar, dass Tafeln mit historischen Fotos an das Kaufhaus erinnern.

