Das Zittern geht weiter Der HC Leipzig hat Unterlagen zur Lizenzierung eingereicht. Doch noch sind Fragen offen zur Finanzierung des Bundesligisten.

Shenia Minevskaja (r.) und Anne Hubinger genießen die Stimmung in der Leipziger Arena – trotz Niederlage gegen den Thüringer HC. © Modla/Eibner-Pressefoto

Der HC Leipzig und der Thüringer HC haben schon einige Kämpfe gegeneinander ausgefochten. Die Geschichte davon, wie der THC dem einstigen Ligaprimus HCL die Vormachtstellung entriss und seither in sechs Spielzeiten in Serie Meister wurde, ist die große Rahmenerzählung der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) seit Beginn dieser Dekade.

Als beide Teams am Sonntag in Leipzig zum mitteldeutschen Duell aufeinandertrafen, war das Ergebnis – 27:31 für die Gäste – jedoch nur sekundär. Entscheidender war, dass trotz frühsommerlicher Temperaturen knapp 2 700 Menschen in die Arena gekommen waren – so viele wie noch nie in dieser Saison. Ein Signal für den Erhalt des vom Aus bedrohten Frauenhandballs in der Stadt. Ob es auch in Zukunft Bundesliga-Handball der Frauen in Leipzig zu sehen gibt, steht weiter auf der Kippe.

Vor sechs Wochen hatte Manager Kay-Sven Hähner offenbaren müssen, dass den Klub Schulden in Höhe von 900 000 Euro drücken – davon eine halbe Million zu zahlen bis Saisonende. Hähner, der ehrgeizige, visionäre und in den vergangenen Jahren wohl überambitionierte HCL-Macher, gestand dabei erstmals eigene Fehler ein. Die Teilnahme an den internationalen Wettbewerben in dieser Saison etwa sei zwar „sportlich konsequent“ gewesen, „rückblickend aus wirtschaftlicher Sicht aber eine Fehlentscheidung“, bekannte der 46-Jährige. Sponsoren seien kurzfristig abgesprungen, Zuschauer weggeblieben; gleichzeitig waren Team und Trainer zu teuer. Trotz der drückenden Schuldenlast hat der HCL am Donnerstag die Lizenzunterlagen für die kommende Saison eingereicht.

Hähner teilte mit, dass die Unterlagen „inhaltlich alle geforderten Kriterien der HBF“ erfüllten. „Stand heute“ sehe er durchaus eine „wirtschaftliche Zukunft“ für den Klub. Neben einer Spendenaktion, an der sich Fans sowie auch die Erstligisten RB und DHfK beteiligten und die wohl insgesamt eine sechsstellige Summe einbringen wird, erhofft sich Hähner durch Gespräche mit potenziellen neuen Sponsoren, Sparkasse, Stadt Leipzig und auch vom Freistaat Sachsen Unterstützung, um eine Insolvenz zu vermeiden. Seit Mitte März liegt ein nicht öffentliches Sanierungskonzept vor. Doch ob das für Geldgeber belastbar und weitreichend genug ist, ist unklar.

Ob es für eine Lizenzerteilung trägt, wird von der HBF bis Ostern geprüft. Eine Finanzspritze aus öffentlichen Geldern – 300 000 Euro stehen im Raum – für die Kommune heikel und bedürfte der Zustimmung des Stadtrates. Vom Freistaat wird es anders als von Hähner erhofft, keinen Zuschuss geben. Das sächsische Innenministerium teilte auf Anfrage mit, dass „es keine Gespräche eines Vertreters der Bundesligamannschaft des HCL bzw. der Lizenzspieler GmbH hinsichtlich einer finanziellen Unterstützung im Zuge einer möglichen Insolvenz“ gegeben habe. Auch der Landessport-Bund unterstützt lediglich den Gesamtverein, nicht die Profis.

Falls es im kommenden Jahr noch mal zum Duell zwischen HCL und THC kommen sollte, wird die langjährige Leipziger Nationalspielerin Saskia Lang auf der anderen Seite stehen. Drei weitere tragende Säulen des Teams sind schon gegangen oder folgen ihr, weil Gehälter ausstanden und die Perspektive fraglich ist. Leipzigs Handballerinnen brauchen einen Neustart.

