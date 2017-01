Das Ziel fest im Blick Kevin Nastiuk soll den Eislöwen helfen, den Titel in der DEL 2 zu holen. Er sieht sein Team auf einem guten Weg.

Du kommst hier nicht rein: Eislöwen-Keeper Kevin Nastiuk hypnotisiert einen abgefangenen Puck im Spiel gegen Crimmitschau. Einer flog beim 6:1 im Sachsenderby aber doch in den Kasten des Kanadiers. Foto: Robert Michael © robert michael

Auf Eislöwen-Torhüter Kevin Nastiuk ruhen große Hoffnungen. Immerhin ist Trainer Bill Stewart davon überzeugt, dass die Ziele der Dresdner – und die sind mit der Meisterschaft nicht gerade klein – nur mit dem 31 Jahre alten Kanadier zu schaffen sind. Vor der Saison war der von den Eisbären an die Elbe zurückgekehrt, wo er bereits ab 2013 zwei Jahre lang der Mann zwischen den Pfosten war. In Berlin kam Nastiuk als zweiter Mann jedoch nur auf sechs Einsätze – von 59 möglichen.

Die mangelnde Spielpraxis war ihm zu Saisonbeginn noch anzumerken. Gerade als er seine Topform wiedergefunden hatte, verletzte sich der Keeper Ende Oktober an der Hand. Gegen den SC Riessersee hielt Nastiuk mit gebrochenem rechten Daumen den 4:3-Sieg im Penaltyschießen fest. Zu einem hohen Preis. Aus der zunächst erhofften zweiwöchigen Pause wurden schließlich zwei Monate – inklusive einer Operation im Städtischen Klinikum der Landeshauptstadt.

„Das war schon eine frustrierende Zeit, aber ich habe immer versucht, optimistisch zu bleiben, umso schnell wie möglich wieder spielen zu können“, sagt Nastiuk. Sein Comeback auf dem Eis kam dann auch früher als erwartet. Schon Anfang Januar kehrte er in den Kader zurück, weil sich der als sein Ersatz verpflichtete Österreicher René Swette einen Infekt eingefangen hatte. Beim 5:2 gegen Freiburg stand Nastiuk dann erstmals wieder auf dem Eis.

Ob er aber seine Bestform erreicht ist offen. Zumindest für ihn selbst: „Ich will jeden Tag besser werden, dafür arbeite ich sehr hart und mache mir selbst den größten Druck.“ Mit Erfolg. Auch bei seinen Einsätzen am Wochenende gab es Siege – 6:1 endete das Derby gegen Crimmitschau am Freitag. Am Sonntag gewannen die Eislöwen schließlich beim EHC Bayreuth dank eines Treffers von Martin Davidek in der Verlängerung mit 3:2 (1:0, 0:2, 1:0).

Die vorübergehende Verpflichtung von Swette, dessen Vertrag am Sonntag auslief und der laut österreichischen Medien vor einer Rückkehr in seine Heimat steht, empfand Nastiuk darum auch nicht besonders problematisch. „Für mich hat das nichts mit Konkurrenz zu tun, wir sind schließlich eine Mannschaft.“ Dennoch will Nastiuk – der trotz seiner Verletzung nie fürchten musste, den Status der unumstrittenen Nummer eins zu verlieren – noch so viele Spiele wie möglich machen.

Derzeit hat der als sein Stellvertreter eingeplante Hannibal Weitzmann drei Partien mehr auf dem Konto als der Nordamerikaner. Der Förderlizenzspieler der Kölner Haie bringt es bislang auf 16 Einsätze. In denen trat der 21-Jährige derart überzeugend auf, dass sein Trainer schon bald den Sprung in die DEL von ihm erwartet.

Wohl auch deshalb traut Nastiuk seinem Team noch eine Menge zu – trotz der verbesserungswürdigen Bilanz gegen die Topteams der Liga. „Klar sind wir gerade in einer Phase, in der es zuletzt ein stetiges Auf und Ab gab“, sagt er. „Aber wir haben gute Spieler und als Mannschaft jede Menge Potenzial.“ Jetzt gelte es, das Bestmögliche zu erreichen, doch die Topform sei vor allem in den Play-offs gefragt. Damit das gemeinsame Ziel erreicht werden kann – die Meisterschaft.

