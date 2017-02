Das Zacke-Becken wird repariert Die Betonschale muss erneuert werden. Dass lässt sich dich Stadt ordentlich was kosten.

Damit wieder so unbeschwert geplanscht werden kann wie auf dem Foto, muss die Stadt in das Becken investieren. © Andreas Weihs

Freital. Die Freitaler Stadtverwaltung will in diesem Jahr die dringend nötige Reparaturen am Becken des Freibad Zacke angehen. Dafür sind insgesamt 150 000 Euro im gerade beschlossenen Haushaltsplan vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen nach dem Ende der Badesaison starten, wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt. Deswegen gebe es auch keine Einschränkungen für die Badegäste.

Nötig sind die Arbeiten, weil die Betonschale des Beckens, das noch aus den 1930er-Jahren stammt, immer weiter aufplatzt. Die Splitter aus der Betonschale haben schon an einigen Stellen die Beckenfolie, die sich davor befindet, aufgeschlitzt. Dadurch ist das Becken an einigen Stellen nicht mehr dicht. Wasser läuft aus. Neben der Betonschale soll nun bei den Arbeiten auch die 23 Jahre alte Beckenfolie erneuert werden.Das Zacke gehört neben dem Windi am Fuße des Windbergs zu den beiden Freibädern der Stadt Freital. In der vergangenen Saison wurden etwas mehr als 48000 Besucher in den beiden Einrichtungen gezählt. (SZ/win)

