Das wurde aus der Mannschaft von 2014

Bevor Ralf Minge vor dem ersten Training das Wort ergriff, hat er für sich noch einmal zurückgeschaut. Und Dynamos Sportvorstand war selbst ein wenig überrascht, „wer hier nach dem Abstieg vor drei Jahren am Start war und was doch für ein Wandel stattgefunden hat“. Das verdeutlicht ein Blick auf das Mannschaftsbild, das vor der Saison 2014/15 gemacht wurde. Von den 24 Spielern und neun Trainern/Betreuern sind nur noch sechs dabei; einer davon ist Minge selbst.

Der erste Spieler hatte nur wenige Tage nach der Aufnahme den Absprung gemacht: Für Robert Koch, der nach Nürnberg wechselte, kassierte Dynamo eine Ablöse von geschätzt 300 000 Euro. Zuvor war Thorsten Schulz für 260 000 an Erzgebirge Aue abgegeben worden. „Damals waren wir froh, ein paar Euro zu bekommen, um überhaupt überleben zu können“, erinnert sich Minge an den schwierigen Neuanfang.

Inzwischen sei man nicht mehr in der Situation, „in der wir uns in irgendeiner Form erpressen lassen. Das ist ein schönes Gefühl.“ Die personelle Fluktuation geht trotzdem weiter mit bisher zehn Ab- und sechs Zugängen vor der neuen Saison. Unter anderem verließen die Stammkräfte Stefan Kutschke, Akaki Gogia und Marvin Stefaniak den Verein. Einen weiteren Ausverkauf wolle man verhindern. „Unsere Schmerzgrenzen für Ablösesummen sind so hoch. Ich bin sicher, dass wir keinen Leistungsträger mehr verlieren“, sagte Minge der „Sport Bild“. Top-Talent Niklas Hauptmann will der Sportchef unbedingt halten.

In der vergangenen Woche startete das Mannschaftstraining. Ob es noch weitere Neuzugänge geben wird, ließ Minge dabei nicht durchblicken. „Mit unserem aktuellen Kader sind wir zufrieden“, sagte er und hält es für denkbar, auch mit diesen Spielern in die Saison zu starten.

Wir kehren nun aber an den Ausgangspunkt zurück und schauen, was aus den 33 Personen geworden ist, die sich am 11. Juli 2014 als Team für Dynamo Dresden aufgestellt hatten.

