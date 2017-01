Das Wunschkonzert Max Raabe hat die Fans über das Programm seiner neuen Tour abstimmen lassen. Im Februar singt er in der Arena.

Der Frack ist sein Erkennungszeichen: Mit seinem Palast-Orchester tritt Max Raabe (vorn) am 4. Februar in der Sachsenarena auf. Mit im Gepäck ist eine Liederauswahl, die das Publikum selbst treffen durfte – per Abstimmung im Internet. © PR/Gregor Hohenberg

Warum nicht einmal das Publikum über das eigene Programm entscheiden lassen? Diese Frage dürfte ganz am Anfang gestanden haben, als Max Raabe und das Palast-Orchester die neue Tour „Das hat mir noch gefehlt“ planten. Angesichts des Titels habe die Idee nahegelegen, die Fans nach eben jenen Titeln zu fragen, die ihnen bisher im Programm gefehlt hatten, erzählt Max Raabe. Bis Oktober 2016 lief deshalb eine Abstimmung im Internet. Das Versprechen: Die 20 Titel, die die meisten Stimmen erhielten, sollten in den Spielplan der Tour aufgenommen werden. Die Auswahl an möglichen Titeln war dabei gewaltig: Mehr als 600 Musiktitel hat der studierte Opernsänger im Lauf seiner Karriere schon vorgetragen.

Auch wenn die meisten „Wunsckonzerte“ der Tour in Berlin stattfinden werden: Den Anfang machen Raabe und sein Orchester in Sachsen. Auftakt ist in der Lausitzhalle Hoyerswerda. Einen Tag später, am 4. Februar, gastiert Raabe dann in der Sachsenarena Riesa. Dass die Tour ausgerechnet an diesen beiden Spielorten beginnt, erklärt Raabe mit dem Publikum vor Ort: Bevor das Orchester ein neues Programm in großen Städten spiele, „ist es für uns wichtig, es zwei-, dreimal vor einem Publikum zu spielen, das uns nicht gleich den Kopf abreißt, wenn was schief geht“. In Sachsen erwartet Max Raabe „ein sehr aufmerksames und verständnisvolles Publikum“. Dabei seien Berliner und Sachsen nicht so unterschiedlich. „Die Unterschiede sind eher von Abend zu Abend als von Stadt zu Stadt.“ Berlin, wo Raabe während der Tour fast 20 Auftritte bestreitet, sei dann sozusagen ein Heimspiel.

Das Publikum hat übrigens nicht nur die altbekannten Klassiker ins Konzertprogramm gewählt, erzählt Max Raabe. „Besonders überrascht hat mich, dass ‚La Mer‘ auf Platz eins gelandet ist – und zwar mit Abstand!“ Das Stück von Charles Trenet hatten er und sein Orchester bisher ausschließlich in Frankreich gespielt, nun wird es auch auf den deutschen Bühnen erklingen. Natürlich dürfen aber auch einige Stücke nicht fehlen, die wohl nahezu jeder im deutschsprachigen Raum kennen dürfte – allen voran das 1992 komponierte „Kein Schwein ruft mich an“, das jahrelang auch in der Fernsehwerbung eines Telefonanbieters zu hören war. Gerade zu diesem Titel hat der Künstler ein etwas zwiespältiges Verhältnis, verrät er. „‚Kein Schwein ruft mich an‘ haben wir lange Jahre gespielt, bis wir es nicht mehr hören konnten.“ Inzwischen sei aber genug Zeit vergangen, beteuert Raabe. „Wir haben uns entschieden, es im Konzertprogramm einzubauen – weil es von vielen Fans gewünscht wurde.“

Dass es angesichts einer relativ festen Setlist langweilig werden könnte, befürchtet der mittlerweile 54-Jährige übrigens nicht. Man wolle ja gute Unterhaltung bieten. „Unserer Erfahrung nach klappt das am besten mit einer genau einstudierten Show, detailverliebt mit einer Dramaturgie wie ein Theaterstück.“ Ein Theaterstück, in dem sich die Menschen auch wohlfühlen sollen. Die Musik im Stil der 20er- und 30er-Jahre habe schon zu ihrer Entstehungszeit geholfen, „die Sorgen des Alltags ein wenig in den Hintergrund treten zu lassen. Das tut sie heute ebenso.“

Ein großes Versprechen also, das er den Riesaern macht. Mit denen hat er bislang übrigens gute Erfahrungen gemacht, erzählt er. „Wir haben schon öfter in Riesa gespielt. Ich erinnere mich an das tolle Publikum.“ Sogar für einen Spaziergang hatte sich der in Lünen geborene Musiker einmal Zeit genommen, „im Stadtpark an der Elbe. Ich landete an der alten Klosterkirche.“

