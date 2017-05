Das Wunder von Naunhof Die Frauen des HSV Weinböhla landen in der Relegation einen 25:17-Erfolg in Naunhof und machen damit die deutliche Heimniederlage mehr als wett.

Weinböhlas Elisabeth Roth setzt sich energisch am Kreis durch. Sie hatte mit fünf Treffern großen Anteil am deutlichen Sieg in Naunhof. © Dirk Rostig

HSV-Trainer Michael Becker strahlte: „Wir hatten nur zwei Wochen, um uns auf diese Relegationsspiele vorzubereiten. Aber wie wir vor allem in der zweiten Halbzeit als Team aufgetreten sind, zeigt die mannschaftliche Stärke und Geschlossenheit.“ Nach einer deutlichen Heimniederlage gegen Victoria Naunhof (21:26), setzten sich die Frauen des HSV Weinböhla im Rückspiel mit sage und schreibe 25:17 (12:11) durch und sicherten sich den Verbleib in der Verbandsliga!

Aus ihrer fast aussichtslosen Situation machten die Weinböhlaerinnen eine Tugend. Allerdings hatte Trainer Becker auch mehrere Überraschungen für die Gastgeberinnen parat, die am Ende für die große Sensation gesorgt haben. Zum einen standen mit Anja Rostig und Susann Bäckert die etatmäßigen Verbandsliga-Torhüterinnen zwischen den Pfosten, zum anderen streifte sich Kristin Löwe nach mehrjähriger Handballpause wieder das Weinböhlaer Trikot über. Und das alles sollte sich bezahlt machen. Dem 1:0 der Gastgeberinnen folgten gleich zwei Treffer von Kristin Löwe. Nach zwölf Minuten war der Naunhofer Trainer Mathias Pfütze schon zur Auszeit gezwungen, denn seine Damen lagen mit 4:7 im Hintertreffen. Der HSV erhöhte in der Folge sogar noch auf 9:4 (15.), danach kam bei den Gästen aber Sand ins Getriebe. Durch Abstimmungsfehler in der Deckung und Ballverluste witterten die Gastgeberinnen, die mit vier Toren verlieren konnten und trotzdem die Relegation gewonnen hätten, wieder ihre Chance. Kurz vor der dem Halbzeitpfiff fiel der Ausgleich, auf den die HSV-Frauen praktisch mit der Pausensirene einen Treffer zur 12:11-Führung folgen ließen.

In den zweiten dreißig Minuten entwickelte sich ein echter Krimi. Die Weinböhlaerinnen spielten ruhig ihren Stiefel runter, während die Gastgeberinnen mit allen Mitteln dagegenhielten. Nach zehn Minuten war der 5-Tore-Vorsprung wieder hergestellt (18:13). Nun pushte sich die Mannschaft, unterstützt durch die Trainer und Betreuer auf der Bank sowie die kleine (aber lautstarke) Fangemeinde. Unter großem Jubel fiel der 19. Treffer zur rettenden Sechs-Tore-Führung – allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch über eine Viertelstunde zu spielen.

Die Weinböhlaerinnen bewiesen starke Nerven. Anja Rostig im Tor parierte in dieser wichtigen Phase zwei Siebenmeter und entschärfte reihenweise Würfe aus dem Rückraum. Zudem stand die HSV-Abwehr gut und zwang die Gastgeberinnen oft zu Würfen aus ungünstigen Positionen oder sogar zum Zeitspiel. So erhöhte Weinböhla in der Folge sogar auf 21:14 (51.) und nach 57 Minuten auf 24:16 (57.). Am Ende stand schließlich ein kaum für möglich gehaltenen 25:17-Auswärtserfolg zu Buche.

Nun gilt es für die Verantwortlichen des HSV Weinböhla dafür Sorge zu tragen, dass es in der kommenden Saison nicht zu einer ähnlichen Misere wie im abgelaufenen Spieljahr kommt und die Mannschaft 2017/18 nichts mit dem Abstieg zu tun hat.

Weinböhla spielte mit: Anja Rostig und Susann Bäckert im Tor; Theresa Grüssel (1), Pia Hommel (4/1), Lisa Weber (1), Kristin Löwe (6), Denise Hofmann, Lisa Kaufmann, Kristin Herzog, Katja Werner (3), Elisabeth Roth (5), Theresa Mögel (3/2), Odett Smogalski, Franziska Klug (2).

