Das Wunder von Glaubitz Trotz mehrerer Unfälle an der B 98 wurden die Bitten der Anwohner jahrelang nicht erhört – jetzt lenken die Behörden ein.

Es sind nur ein paar Meter. Doch das umversetzte Ortseingangsschild an der Bundesstraße in Glaubitz könnte den Unterschied machen. © Sebastian Schultz

Nach jahrelangem Kampf um mehr Sicherheit an der B 98 können sich Anwohner und Gemeinde nun über einen Erfolg freuen. Der Landkreis Meißen und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) haben angekündigt, mehrere Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Unfälle am Ortseingang Glaubitz umsetzen zu wollen. Ein Vorort-Termin hatte vor wenigen Tagen den Stein ins Rollen gebracht.

Auf Einladung von Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos) hatten sich Vertreter der Polizei, des Kreisverkehrsamtes, vom Lasuv als Straßenbaulastträger sowie Anwohner getroffen. „Es hat jeder geguckt, wie es gehen kann, und nicht, wie es nicht geht“, zieht Lutz Thiemig ein positives Fazit. Der Termin habe gezeigt, was alles möglich ist, wenn man will und alle vernünftig nach einer Lösung suchen.

Ganz konkret wurde festgelegt, dass zur Kennzeichnung des Kurvenverlaufes auch bei ungünstigsten Witterungsverhältnissen Richtungstafeln aufgestellt werden sollen, erklärte die Leiterin des Kreisstraßenverkehrsamtes Viola Werbig. Die rot-weißen Schilder sollen schon von Weitem auf die scharfe Kurve aufmerksam machen. Darüber hinaus erfolge die Versetzung des Ortseingangsschildes „geringfügig“ bis vor die Einmündung des Colmnitzer Weges, um eine Häufung von Verkehrszeichen am Standort unmittelbar im Kurvenbereich zu vermeiden. Somit müssen die Autofahrer theoretisch noch weiter als bisher vor den Einfamilienhäusern an der B 98 von den zuvor erlaubten 70 Stundenkilometern auf 50 herunterbremsen.

Die Verlegung des Ortseingangs gehörte seit Langem zu den Hauptforderungen vor Ort, wurde bislang aber vom Landkreis als die für die Verkehrssicherheit zuständige Behörde wiederholt abgelehnt. Nun sollen die Maßnahmen bis Ende März umgesetzt werden, sie gelten unbefristet, erklärte Viola Werbig.

Die Verlegung hat indes auch Auswirkungen auf den Colmnitzer Weg, kündigte Bürgermeister Thiemig an. Weil ein Teil der Strecke nun zum innerörtlichen Straßennetz gehört, werden dort zwei zusätzliche Verkehrsschilder aufgestellt: Vorfahrt gewähren sowie ein Tempo-50-Zeichen. Während die provisorischen Schilder schon aufgestellt wurden, laufen derzeit bereits die Arbeiten, um die Verkehrszeichen langfristig fest zu verankern. Die schnelle Umsetzung sorgte vor allem bei den Anwohnern für große Freude.

Sie hatten bereits wiederholt die große Verkehrslast vor ihrer Tür sowie die vielen Geschwindigkeitsüberschreitungen kritisiert. Nach einer Unfallserie in der B-98-Kurve wurde das Problem nun akut. Drei Unfälle in vier Monaten lautet die Bilanz. Ende Januar rutschte ein Holzlaster aufgrund der winterlichen Straßenbedingungen über den Gehweg und kam erst im Gartenzaun einer jungen Familie zum Stehen. Erst ein paar Wochen zuvor, Anfang Januar, war eine Radebergerin mit ihrem Pkw aus der Kurve geflogen und wurde ebenfalls erst vom Zaun gestoppt. Und schon Ende September vergangenen Jahres verhinderten nur die Koniferen Schlimmeres. Damals hatte ein alkoholisierter Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ebenfalls über den Gehweg in die Grundstücksbegrenzung gekracht. Die Anwohner hoffen nun – aufgrund der neuen Beschilderung – endlich auf etwas Ruhe vor ihrer Haustür.

