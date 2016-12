Das Wunder in Gips In einer neuen Serie stellt die SZ Besonderheiten im Barockschloss vor. Heute: Die Stuckdecke im Goldenen Zimmer.

Ramona Hänchen muss fürs Foto auf die höchste Leiter steigen. Die prächtige Barockdecke strahlt in 4,50 Meter Höhe über dem Fußboden. Der Lambrequin mit seinen herabhängenden Quasten ist eine Besonderheit dieser Gipsdecke, die fast 300 Jahre heil überstanden hat. © Steffen Unger

Ein kleines Wunder ist das schon. Dass die Barockdecke im Goldenen Zimmer nach all den Jahren noch so aussieht wie sie aussieht. Ohne Schäden kam sie über die vergangenen 286 Jahre und strahlt immer noch fast unverändert in 4,50 Meter Höhe über den Dielen. Beim näheren Hinschauen kann der Nacken schon mal schmerzen, denn es gibt viel zu gucken. „Diese üppigen Verzierungen sind ja ganz typisch für die Barockzeit gewesen“, sagt Schlossleiterin Ines Eschler. Wer viel hatte, wollte viel zeigen. Und so tummeln sich in Gips gegossen prall gefüllte Obstkörbe, Ornamente, Figuren, Frauenköpfe, Tiere und hängen Hunderte Quasten am feinen Lambrequin.

Genaues Hinschauen lohnt sich im Barockschloss, für dessen Sanierung seit 1990 über 16 Millionen Euro investiert wurden. Die Decke ist nur eines dieser wunderschönen Details. Während sie sofort ins Auge fällt, gibt es auch solche, die erst auf den zweiten Blick besonders sind. Die eine außergewöhnliche Geschichte erzählen, einzigartig aussehen oder liebevoll restauriert sind. Die SZ zeigt sie. In der neuen Serie „Schätze in Schlosszimmern“ öffnen wir den Blick dafür. In den kommenden Wochen schauen wir in jeweils ein Zimmer und stellen eine ausgewählte Kostbarkeit darin vor. Die Barockdecke ist der Auftakt.

Kunst an der Decke

Diese Decke ist eines der ältesten Bestandteile im Schloss überhaupt, eines der wenigen erhaltenen Barockelemente. Schon der Erbauer von Knoch wandelte drunter. „Die Decke wurde 1730 geschaffen und blieb in ihrer Form bis heute fast original erhalten“, sagt Ines Eschler. Außergewöhnlich ist das schon. Denn als Barock out war und Klassizismus in wurde vieles ab 1800 nach klassizistischen Vorbildern umgestaltet. Die Decke trotzte dem – wie sie schon den Widrigkeiten beim Bau getrotzt hatte. „Als sie erbaut wurde, war das Schloss in seiner Gesamtheit noch gar nicht fertig“, sagt Ines Eschler. „Das Dach war noch nicht komplett geschlossen, nur eben in diesem Bereich über dem Goldenen Zimmer.“ Mitarbeiterin Ramona Hänchen erzählt diese Anekdote oft, wenn sie Besucher durchs Ensemble führt. Sie kann vieles berichten über diese Decke, die aus Gips besteht und auf einem Rahmen aus Holz aufgebaut wurde.

Wem die Kunst an der Decke zu verdanken ist und wie genau sie angebracht wurde, ist in den alten Schlossdokumenten nicht überliefert. „Aber es gab natürlich bestimmte Techniken, die auch im Goldenen Zimmer angewandt wurden.“ Bevor die üppigen Elemente an die Decke kamen, wurden sie vorab in Holzformen mit Gips ausgegossen. Sobald das Material fest war, wurde es herausgelöst und dann an der Decke befestigt. „Es wurden immer nur einzelne Stücke angebaut, sonst wäre die Gipslast zu schwer“, sagt Ramona Hänchen. Waren alle Verzierungen angebracht, wurden die Übergänge fast unsichtbar verputzt und die Decke weiß gestrichen. „Warum es gerade die Motive gibt, darüber existieren keine Aufzeichnungen“, sagt Ines Eschler. Man nimmt aber an, dass es gängige Formen gab, aus denen die damaligen Bauherren auswählen konnten.

Mannigfaltige Motive

Und so finden sich mannigfaltige Motive an der Decke scheinbar ohne thematischen Bezug zueinander: Vögel, Ornamente, Blütenranken, Obstkörbe mit großen Trauben Wein und fröhliche Figuren, die auf Mäuerchen in den Ecken sitzen. Sie erinnern ein wenig an kleine Kobolde oder Narren. Ob sie einen Bezug zum Rammenauer Schloss haben, kann heute niemand sagen. Sie wurden wohl einfach nur aufgrund ihrer Optik ausgewählt, so die Vermutung.

Ramona Hänchen blickt nach oben und lüftet ein kleines Geheimnis. „Die beiden Frauenköpfe, die sich gegenüberstehen, bildeten einmal die Mittelachse des Raumes. Heute erscheint die vormals symmetrische Decke asymmetrisch“, sagt sie.

Zarter Zierrahmen

Grund ist ein Umbau. Vor 100 Jahren wurde das Goldene Zimmer geteilt, eine neue Wand wurde eingebaut, um einen kleineren Raum zusätzlich entstehen zu lassen. Deshalb verlor die Decke ihre ursprüngliche Form und musste an Größe einbüßen. Im Raum daneben wurde sie abgebaut – die Decke dort ist heute glatt weiß. „Der Lambrequin wurde allerdings wieder an die neue Wand gebracht, damit er die gesamte Decke wieder umläuft“, sagt Ramona Hänchen. Überhaupt, dieser Lambrequin! Dieser prächtige und zugleich zart gearbeitete Zierrahmen ist die Krönung dieser Barockdecke. Fast 200 Quasten hängen von ihm herab, jede einzeln gefertigt, jede ein Unikat, fast alle bis heute erhalten. Heute mag man’s kitschig finden. 1730 galt’s als äußerst nobel.

Ein paar feine Risse zeigen sich auf der Decke, die unter andauernder Beobachtung steht. „Noch sind sie ungefährlich“, sagt Ines Eschler. 1993 wurde die Decke das letzte Mal in Mattweiß gestrichen. Ramona Hänchen und ihre Kollegen wedeln immer mal Staub weg, um Flecken zu vermeiden. „Positiv für den guten Erhalt wirkt sich das Raumklima im Schloss aus“, so Ines Eschler. Die alten Fenster sind luftdurchlässig und sorgen für leichte Luftbewegung. Beste Bedingungen dafür, dass die fast 300 Jahre alte Barockdecke noch lange Zeit fasziniert.

zur Startseite