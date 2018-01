Das wird schmutzig Die Sachsenarena wird mit tonnenweise Sand und Baumstämmen ausgestattet.

Organisator Tobias Auerswald (l.) und viele Helfer bereiten die Halle seit Dienstag für die Superenduro-WM am Sonnabend vor. © Sebastian Schultz

Riesa. Es ist wieder so weit: Die Riesaer Sachsenarena wird mit tonnenweise Sand und Baumstämmen ausgestattet. Organisator Tobias Auerswald und viele Helfer bereiten die Halle seit Dienstag für die Superenduro-WM am Sonnabend, 6. Januar, vor. Dann sind auf dem halsbrecherisch präparierten Rundkurs unter anderem der amtierende Weltmeister Colton Haaker (USA), Cody Webb (USA), Jonny Walker (Großbritannien) und Alfredo Gomes (Spanien) unterwegs. Außerdem sind die Junioren sowie eine nationale Klasse mit den Fahrern der Deutschen Enduro Meisterschaft am Start.

Karten gibt es ab 39 Euro – unter anderem im SZ-Treffpunkt auf der Hauptstraße.

