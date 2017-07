Das wird ein Jo-Jo-Sommer Freitag enden die Siebenschläfer-Tage. Die Prognose der Experten für die nächsten Wochen ist ziemlich uneindeutig.

Das könnte der Elblandsommer 2017 werden – etwas mehr Sonne als Regenschauer. Jedenfalls sagen Fachleute und Praktiker vor Ort vieles übereinstimmend voraus. Und der Siebenschläfer spielt dabei eine nicht unbedeutende Rolle. © Arvid Müller (1); dpa/Archiv

Was wird das denn nun für ein Sommer? Trockenes Frühjahr, teils pitschnasser Juni. Es geht rauf und runter. Und der Siebenschläfer war auch wie ein Jojo quer durch Deutschland.

Meteorologe Friedrich Föst von der Meteogroup, einem der größten Wetterdienstleister in Europa, kennt auch das Wetter im Elbtal. Die Meteorologen haben auch Messstationen in Coswig, Garsebach bei Meißen und in Riesa. Die Aufzeichnungen zeigen, dass am Siebenschläfertag, dem 27. Juni, im Elbland die Temperaturen leicht über 20 Grad pendelten, es Regenschauer gab und nachts noch angenehme 15 Grad herrschten. Wird das jetzt der Sommer für die nächsten seinen Wochen?

Meteorologe Föst warnt: „Wenn schon der Siebenschläfer, dann nicht den Tag allein nehmen. Es zählt die Großwetterlage in der letzten Juni und der ersten Juliwoche.“ Und eine solche Lage kann bis zu 70 Prozent zutreffend sein für die Zeit bis Ende Juli und sogar die erste Augusthälfte.

Die Meteogroup-Fachleute sehen derzeit auf ihren Bildschirmen eine für Mitteleuropa typische Westwetterlage. Sachsen mache da keine Ausnahme, so die Berliner. Es gibt kurze Abschnitte mit Badetemperaturen und dann wieder kaum mal 20 Grad, sagt Föst für gut eine Woche voraus. Und er wagt sich sogar noch weiter: „Ein stabiles Sommerhoch ist nicht in Sicht.“

Einer, der ihm widerspricht, ist direkt vor Ort. Andreas Dietrich aus Radebeul-Wahnsdorf beobachtet seit zehn Jahren mit seinen zwei Wetterstationen über Radebeul und im Müglitztal das Wetter rund um Dresden. „Die Beobachtungen und mein Gefühl sagen mir, dass wir noch eine längere trockene Phase bekommen werden“, sagt der Radebeuler.

Dietrich liest das Wetter auch an der Reaktion der Pflanzen ab. Die sind noch nicht trocken. Haben in den letzten Wochen Regen bekommen. Das werde wahrscheinlich noch umschlagen, so der Wahnsdorfer. Wobei er betont, dass es auch Mikroklima gibt. Wahnsdorf hat auf der Höhe einen gewissen Föhneffekt. Im Müglitztal gibt es mehr Schauer und damit Feuchtigkeit.

Einer, der viele Jahrzehnte das Wetter brauchte, damit die Ernte gut wird, ist Rüdiger Stannek, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Radeburg. Stannek ist eher vorsichtig mit Bauernregeln, aber er weiß, es wird auch dieses Jahr zwei Wochen fast durchgehend geben, wo das Getreide sicher und trocken vom Feld gebracht und gedroschen werden kann.

Der erfahrene Bauer vermutet solche Tage eher im August. Landwirt Stannek: „Dass der Juli eher gewittrig sein wird, ist doch typisch für unsere Gegend.“

Damit hat der Bauer auch den Meteorologen an seiner Seite. Friedrich Föst: „Das, was wir jetzt haben, ist genau unser Sommer. Ein paar schöne Tage, einige Tage Regenschauer.“ Sehr normal eigentlich für Mitteleuropa. Was jetzt gerade passiert und immer wieder von West an Wetter hereinströmt, das habe eine Erhaltungsneigung, wie die Meteorologen das nennen. Kurz: Es wird so bleiben.

Für reichlich 14 Tage sehen das die Meteogroup-Leute für das Elbland ziemlich sicher voraus. Und vermutlich auch weiter in den August rein.

Also doch kein Klimawandel? Wir haben wieder normale Sommer? Der Experte widerspricht energisch. „Der Klimawandel ist da, auch in Sachsen. „Steigende Temperaturen werden seit einigen Jahren sicher in Coswig, Garsebach und Riesa gemessen. Dazu eine erhöhte Neigung zu längerer Trockenheit – nur unterbrochen von zumeist starkem, aber eher kurzem Regen“, sagt Friedrich Föst. Man könne zwar noch nicht nachweisen, dass das auch ohne das menschliche Zutun zum Klimawandel passiere, aber die Tendenz sei eindeutig.

Nicht nur eine Tendenz, sondern sicher ist aus den Tabellen von Meteogroup und anderen Vorhersagern abzulesen, dass bis zum Sonntag die Sonnenscheindauer entlang der Elbe von fünf auf bis zu neun Stunden am Tag ansteigt. Bis 28 Grad soll es dazu geben. Auch noch in den Montag hinein. Dann allerdings schon wieder mit Gewittern und nachfolgend allmählicher Abkühlung wieder in die Nähe der 20-Grad-Marke. Also: Ein Jojo-Sommer.

