Das wird aus Löbaus buntem Bauzaun

Zu schade zum Einmotten: Werbefachmann Alexander Pai hat die Planen für den Lebendigen Bauzaun derzeit eingelagert.

Das soll aber nur vorübergehend sein. Denn die fröhlichen Fotos sollen für alle zu sehen sein.

Bald sollen sie wieder am Bauzaun an der Kreiselbaustelle am Löbauer Promenadenring hängen.

Fein säuberlich aufgerollt liegen die Planen bei Alexander Pai im Lager. Auf den bedruckten Planen prangen die Bilder vieler Löbauer – von Geschäftsleuten, Firmeninhabern, Vereinen, Paaren oder Familien aus der Stadt. Die Planen sollen die Kreisverkehrbaustelle am Löbauer Promenadenring verschönern, so die Idee von Werbefachmann Alexander Pai und anderen Mitstreitern der Löbauer Werbegemeinschaft.

Dazu gehört auch die Sächsische Zeitung. SZ-Fotograf Matthias Weber schoss einige der Fotos für den Zaun. Unter dem Motto „Wir sind Löbau“ sollen die fröhlichen Fotos während der Bauzeit die Baustelle verhüllen. Der lebendige Zaun stand bereits, kurz vor Weihnachten hatten die Initiatoren die Planen am Bauzaun rund um die Baustelle angebracht. Jetzt aber stehen viele Löbauer vor den leeren Zäunen – und wundern sich.

Aus Sicherheitsgründen hat die Werbegemeinschaft die Bilder wieder abnehmen müssen. Sie boten eine zu große Angriffsfläche für Wind und Sturm. „Die Bauzäune waren dadurch nicht standfest genug“, erklärt Alexander Pai. Zwar seien die Bilder auf ein spezielles Material gedruckt, das für den Außenbereich gedacht und auch winddurchlässig ist. Das sogenannte Mesh-Gewebe kennt man zum Beispiel von der Bandenwerbung auf Tennisplätzen. Trotzdem sei die Sicherheit nicht gegeben gewesen, so Pai. Deshalb entschieden sich die Initiatoren nach Absprache mit der Baufirma dafür, die Plakate vorerst wieder abzunehmen.

An der Idee vom lebendigen Bauzaun hält Alexander Pai aber fest. Die Bilder sollen auf jeden Fall wieder angebracht werden – und zwar so schnell wie möglich. Derzeit sei man dabei, gemeinsam mit der Baufirma nach einer Lösung zu suchen. „Sicherheit geht vor“, sagt Alexander Pai.

Eine Möglichkeit wäre, die Zaunelemente zu stabilisieren, damit sie fester stehen und bei Wind nicht umkippen können oder sich die Plakate lösen. „Das ist aber auch eine Kostenfrage“, sagt Werbefachmann Pai, der die Planen in seiner Löbauer Firma selbst mit den Bildern bedruckt hat. „Wir müssen nun sehen, wer welche Kosten übernimmt.“ Pai hofft, dass bald alles geklärt ist. Derzeit ruht zwar die Baustelle aufgrund des Winterwetters.

Die Planen sollen aber nicht erst mit dem Baustart im Frühjahr wieder hängen, sondern möglichst schon früher. Denn die Resonanz auf die Aktion war groß, das wollen die Initiatoren den Löbauern deshalb nicht vorenthalten. Zum einen haben sich viele Löbauer für den Bauzaun fotografieren lassen. 28 bedruckte Bauzaunfelder sind zusammengekommen, sagt Pai. Ein Feld ist etwa 3,40 Meter breit und 1,75 Meter hoch. Die Menschen sind also fast lebensgroß abgebildet. Auf jedem Zaunfeld sind etwa vier oder fünf Personen abgebildet.

Zum anderen wurde der lebendige Zaun auch von den Betrachtern gut angenommen. Viele sind stehen geblieben, Leute haben sich vorm Zaun getroffen, sind miteinander ins Gespräch gekommen, hat Pai beobachtet. „So etwas ist ein Hingucker. Jeder entdeckt jemanden, den er kennt.“ Gerade an den Weihnachtsfeiertagen seien viele Weggezogene in der alten Heimat in Löbau und Umgebung zu Besuch gewesen und mit ihren Familien zum Bauzaun gepilgert. Doch da waren die Plakate leider schon wieder weg.

Bald sollen sie also wieder hängen – und vielleicht sogar noch mehr. „Wir haben noch die Möglichkeit, zu erweitern“, so Alexander Pai. Neben den bereits fertiggestellten Plakaten gebe es noch einen kleinen Fundus an Motiven, die nachgedruckt werden könnten. Außerdem soll die Kreiselbaustelle – je nach Baufortschritt – zum Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr umziehen an den Neumarkt. Denn auch dort wird ein Kreisverkehr gebaut. Diese Baustelle soll ebenfalls mit einem lebendigen Bauzaun versehen werden, plant die Werbegemeinschaft. Deshalb könnte die Fotoaktion durchaus erweitert werden, so Pai, damit sich noch mehr Löbauer am Zaun präsentieren können.

Bis eine Lösung für den aktuellen Bauzaun am Promenadenring gefunden ist, kann man sich die Fotos trotzdem ansehen. Alle Motive sind im Internet auf der Homepage der Werbegemeinschaft zu sehen, so Alexander Pai.

