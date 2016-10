Das wird am meisten geknipst Eine Internetseite listet weltweit die Lieblinge der Fotografen. In unserer Region gibt es ein paar Überraschungen.

Schlösser, Burgen, historische Innenstädte: Hobby- wie Profi-Fotografen finden im Elbland immer wieder besondere Bildmotive - hier das Schloss Moritzburg..

Die Google-Seite Sightsmap.com zeigt, wo die meisten Fotos entstanden sind (siehe Kartenausschnitt).

In einer Kiste mit alten Fotos zu kramen, kann so manche Erinnerung wecken – oder den Betrachter erst ins Grübeln bringen: Zeigt das Bild nun die Sächsische Schweiz oder doch die Böhmische? Und wie hieß das Schloss noch mal, irgendwas mit „Ludwig“?

Moderne Fotografen kommen heute nicht mehr in die Verlegenheit, Ort und Zeit der Aufnahme auf die Rückseiten ihrer Fotos kritzeln zu müssen. Beide Informationen halten Digitalkameras genauso wie Smartphones inzwischen automatisch fest. Und weil diese Daten auch Aufschluss darüber geben, welche Motive besonders häufig fotografiert werden, hat Google die Bilder seines Online-Fotodienstes Panoramio ausgewertet und auf der Seite Sightsmap.com in einer vergrößerbaren Weltkarte dargestellt. Verschiedenfarbige Markierungen und eine Weltrangliste zeigen, welches die beliebtesten Motive von Hobby- wie Profifotografen auf der ganzen Welt sind.

Schlösser sind besonders beliebt

Während die Touristenstädte New York, Rom und Barcelona wenig überraschend auf den ersten drei Plätzen landen, schafft es Deutschland immerhin in die Top 30: Die meistfotografierte deutsche Stadt ist aber nicht Berlin – die Hauptstadt folgt erst auf Platz 40 – sondern München auf Rang 27. Schloss Neuschwanstein in Südbayern folgt drei Plätze danach.

In Sachsen ist das barocke Dresdner Altstadt-Panorama der absolute Fotografen-Liebling und landet auf einem beachtlichen Weltrang 101. Zumindest in dieser Kategorie kann der ewigwährende Streit zwischen Leipzig und Dresden für die Landeshauptstadt entschieden werden: Leipzig ist erst auf Platz 188 gelistet.

Und auch im Elbland finden Panoramio-Nutzer immer wieder dankbare Motive, wie die Fotokarte zeigt. Ähnlich wie in Dresden ist es hier das Panorama mit Albrechtsburg und Dom, welches der Stadt Meißen den Weltrang 939 als Fotomotiv einbringt. Vergrößert man den Kartenausschnitt jedoch noch weiter, gibt es eine Überraschung: In der Stadt ist es nicht etwa die Albrechtsburg, die die Auslöser zum Glühen bringt, sondern der Marktplatz mit seinen historischen Fassaden. Er verweist die Burg auf den zweiten Platz.

Dass Moritzburg es im weltweiten Ranking auf Platz 1005 schafft, verdankt die Stadt vor allem ihrem Schloss. Nossens Rang 14 995 – die Datenbank hat Millionen von Fotos gespeichert – kommt durch Fotos des Schlosses und von Dampfloks zustande, die verwirrenderweise unter „Netto Nossen“ abgelegt wurden.

Auch Touristenmagnete wie das Schloss Wackerbarth in Radebeul sind beliebte Fotomotive, in Großenhain wird neben der Innenstadt auch das Fliegerdenkmal gerne im Bild festgehalten.

Für einen Weltrang von 13 296 reicht es noch für das Schloss Diesbar-Seußlitz mit seinem Park. Auch in Strehla ist es das Schloss, das die Besucher fasziniert und zum Fotoapparat greifen lässt.

Der Flug über die virtuelle Foto-Weltkarte ist übrigens gratis, macht Spaß und fühlt sich irgendwie ein wenig wie das Kramen in fremden Fotokisten an.

