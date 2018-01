Das Wilhelm-Pieck-Stadion geht in den Ruhestand In der ersten Spielzeit nach der Wende trafen ostdeutsche Träume auf die gesamtdeutsche Realität.

Die meisten werden sich gut an den alten Fuchsbau erinnern, die frühere Trainingshalle aus dem Jahr 1973 blieb bis 2015 Spielstätte der Lausitzer Füchse. © J. Kazah

Weißwasser. Die grundlegenden Veränderungen der Gesellschaftsordnung erfassten in Windeseile die gesamte Organisation des Leistungssportes und Wertesystems. Einerseits schwappte die Euphorie der grenzenlosen Möglichkeiten über das traditionsreiche Konstrukt des Weißwasseraner Eishockeys, andererseits mussten sich die Verantwortlichen und Spieler schnellstens den neuen Bedingungen anpassen.

Immerhin fand kein Ausverkauf des Kaders statt. Probleme brachte ein Startrecht für die beiden Clubs der noch bestehenden DDR in der Bundesliga mit sich. Zunächst gründete sich der „Deutsche Eishockey-Verband der DDR“ durch Abspaltung vom Deutschen Eislauf-Verband mit dem Ziel, einen Spielbetrieb im Osten wiederzubeleben. Dieses Ansinnen überholten die rasch aufeinanderfolgenden Geschehnisse. Bereits im Mai ´90 kam es während des Verbandstages des Deutschen Eishockey-Bundes (der BRD) zur nächsten wegweisenden Entscheidung. Die Vertreter der 2. Bundesliga konnten sich nicht über eine Aufnahme der Klubs aus Weißwasser und Ost-Berlin in die 2. Bundesliga einigen. Vertreter des Vorstandes der 1. Liga machten kurzen Prozess und beschlossen die Aufnahme der Ostklubs in die 1. Bundesliga.

In der Lausitz wurden jetzt Fakten geschaffen. Am 8. Juni 1990 benannte sich Dynamo in „Polizeisportverein“ (PEV) Weißwasser um. Der traditionsreiche Name suggerierte unerwünschte Nähe zum Staatsapparat der DDR. Im Logo des PEV tauchte zum ersten Male der Fuchs auf. Das „Wilhelm Pieck-Stadion“ ging in den unfreiwilligen Ruhestand. Die dreißig Jahre alte Freilichtbühne der vormalig kleinsten Liga der Welt genügte nicht den Ansprüchen einer Spielstätte im geeinten Deutschland. Die Eisschnelllaufbahnen der bisherigen Trainingshalle wurden provisorisch als Zuschauertribünen hergerichtet. Den fälligen Umstrukturierungen fielen etliche Arbeitsplätze im Club zum Opfer, das Sportinternat schloss seine Tore für immer.

Das erste Spiel in der 1. Eishockeybundesliga fand am 14. September 1990, noch vor der Vereinigung beider deutscher Staaten, gegen die Berliner Preußen statt. Nach einem ersten Achtungserfolg (2:1) hagelte es jedoch Niederlagen. Die ungleich höhere Anzahl von Spielen, die weiten Reisen, die erfahrenen und abgezockteren Spieler der Konkurrenz zeigten den Mannen von Trainer Roland Herzig bald ihre Grenzen.

Auch mit dem eilends geholten neuen Trainer Georg Kink wurde es zunächst nicht besser. Erst als mit dem Kanadier Fox, dem Letten Panin und dem Russen Schalisow internationale Verstärkung geholt wurde, konnten die Weißwasseraner mithalten. Die erste Spielzeit im deutschen Oberhaus wurde auf dem elften Platz beendet und im ersten Play Down der Lausitzer Geschichte der Dauerkontrahent EC Dynamo Berlin in die 2. Eishockeybundesliga geschossen. Der eigene Abstieg wurde dann allerdings nur durch den Konkurs der Frankfurter Eintracht verhindert. Weißwasser hatte das erste Jahr im deutschen Oberhaus mit Mühe überstanden, das zweite wurde weitaus schwieriger…

