Das wilde Treiben beginnt Die Rietschener Karnevalisten starten in dieser Woche in die Saison. Mit neuen Tänzen, Kostümen und Überraschungen.

Lilly-Marie (8) wird zum Tiger. Dafür sorgt ihre Mama Doreen Holz, die die Bambini- und Teenie-Tänzer beim Rietschener Karnevalsclub trainiert. Lilly-Marie tanzt bereits seit zweieinhalb Jahren. Ihre Schwester Amelie ist vier Jahre und muss noch warten, bevor sie mittanzen darf. Luisa Pfaffenbauer (links) leitet die Funkengarde. Bei denen gibt es zum Faschingsauftakt neue Kostüme und einen neuen Gardetanz. © andré schulze

Freitagabend verwandelt sich Lilly-Marie wieder in einen Tiger. Die achtjährige Rietschenerin tanzt bei den Bambini mit. Gemeinsam mit vier anderen Tigern, fünf Giraffen und fünf Fliegern präsentieren sie beim Rietschener Karnevalauftakt im Kulturhaus Fema eine getanzte Geschichte. Dabei geht es um einen schönen Tag – mehr will Doreen Holz wirklich noch nicht verraten. Sie ist Lilly-Maries Mama und auch die Trainerin der Bambini und Teenies. Das sind bei den Kleinen, den Sieben- bis Elfjährigen, 14 Mädels und ein Junge. „Alle lieben Leon“, sagt Doreen Holz. Auch bei den Teenies tanzen zwei Jungs mit. „Ich bin ganz stolz auf meine beiden Tanzgruppen und die vielen lieben Helfer rundherum“, sagt Doreen Holz.

Die 38-Jährige hat früher selber beim Rietschener Karnevalsclub getanzt und beim Fasching auch ihren Mann Marco kennengelernt. Der 32-Jährige kümmert sich als Minister unter anderem um das Prinzenpaar, moderiert, organisiert, tanzt beim Männerballett mit. Legendär sein Auftritt als Helene Fischer. Bei den gemeinsamen Proben für das neue Programm sieht er zu, wertet Fehler aus. Nur Nesthäkchen Amelie darf noch nicht mitmachen beim Fasching. Die Vierjährige ist noch zu jung. „Sie ist schon ganz hibbelig. Aber die Veranstaltungen gehen abends lange“, sagt Doreen Holz. So wie ihre kleine Tochter warten schon andere Vorschulkinder darauf, endlich alt genug zu sein, um bei den Bambini einzusteigen und mitzutanzen. Beim Training dabei sind einige von ihnen dennoch – wie Amelie als Zuschauer. Denn in dem etwa 90 Mitglieder zählenden Rietschener Karnevalsclub gibt es noch einige Familien mehr wie die Familie Holz, von der gleich drei von vier beim Karneval mitmischen.

Am heutigen Freitag und am Sonnabend startet der Rietschener Club als einer der Ersten im Landkreis in die närrische Saison, seine mittlerweile 62. Zehn solcher Saisons, die im November beginnen und im Februar ihren Höhepunkt haben, hat Kurt Höfchen schon mitgestaltet. Der 25-Jährige lebt jetzt in Berlin, kümmert sich aber für den Karnevalsclub um die Öffentlichkeitsarbeit. Zum Fasching ist er übers Tanzen gekommen. „Mein Kumpel und ich wurden damals gefragt, ob wir bei einem gemischten Funkentanz zu einem Märchenmotto mitmachen – und haben Ja gesagt“, erzählt Kurt Höfchen. Seit diesem Brüderchen und Schwesterchen-Tanz gehörten sie zum RKC-Team.

Das erfreut in diesem Jahr seine Zuschauer und Fans mit einem Motto, das ebenso viel Spaß verspricht wie es zweideutig klingt: „Wildes Treiben im heißen Sand – Der RKC am Sonnenstrand“. Es sei ein großes Gemeinschaftswerk, solch ein Thema zu finden und mit Leben zu erfüllen, sagt der Wahl-Berliner. Ob es an dem vielversprechenden Motto liegt oder aber die treuen Fans der RKC schon lange dem Saisonstart entgegenfiebern; der Vorverkauf sei gut gelaufen, so Kurt Höfchen.

Sicher sind die Rietschener und Gäste aus den umliegenden Orten schon neugierig, was die Funkengarde beisteuert. Bei der Kostümprobe und dem Probeschminken für die Tiger, Flieger und Giraffen der Bambini-Gruppe ist auch Luisa Pfaffenbauer im Fema-Kultursaal. Im knappen Kostüm wird die Trainerin mit den Mädels aus der Funkengarde für einige Hingucker sorgen. Auch einen neuen Gardetanz haben die Funken einstudiert und es gibt in diesem Jahr auch ein neues Gardekostüm zu bestaunen.

