Das Wichtigste vor der Grenzöffnung waren Verkehrsschulungen Vor 45 Jahren war Polen offen: Visafrei hieß es ab 3. Januar 1972. Der kleine Grenzverkehr hielt sich aber nur bis zum Jahr 1980.

Auch beim visafreien „kleinen Grenzverkehr“ hatten die Zöllner ein wachsames Auge auf das Einhalten zulässiger Mitnahmemengen. Deshalb wurde stichprobenartig auch am Übergang Stadtbrücke weiter kontrolliert. © Sammlung Schermann

Der 1. Januar sollte es sein, tatsächlich aber öffneten sich wegen organisatorischer Probleme erst am 3. Januar 1972 die Grenzen zwischen der DDR und Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte dieses Öffnen der „Freundschaftsgrenze“ 27 Jahre, weil die Polen erst die internationale Anerkennung der DDR abwarteten.

Die Einführung des pass- und visafreien Reiseverkehrs war eine bedeutende Entscheidung in der polnisch-ostdeutschen Entspannungspolitik. Doch auch wenn fortan Autokolonnen die Görlitzer Durchfahrtsstraßen verstopften und polnische Bürger wegen des Kaufs deutscher Mangelwaren in die Kritik gerieten – es reisten immer erheblich mehr Deutsche ins Nachbarland als umgekehrt. Denn für deutsche Reisegründe gab es kein polnisches Pendant: Besuch Vertriebener in einst deutschen Wohngegenden und auf Friedhöfen, Treffen mit westdeutschen Verwandten, aber auch der Reiz des gen Westen offeneren Ambientes. Görlitzer kauften Westplatten auf dem Polenmarkt, sahen in der DDR nicht zugelassene Filme im Zgorzelecer Kino, erlebten Striptease in der „Luftschänke“. Selbst fünfmal mehr Speiseeissorten lockten nach Zgorzelec. Als sich 1980 die demokratische Opposition in Polen herausbildete, wurde die Grenze wieder dicht.

Das Erste, was zur Grenzöffnung staatlich angestrebt wurde, waren Verkehrsteilnehmerschulungen. Kein Betrieb, kein Wohngebietsausschuss, wo nicht gewarnt wurde: „Verkehrsregler benutzen keinen Stab, sie tragen Stulpenhandschuhe. Sie stehen nicht in Grundstellung, sondern geben individuelle Zeichen. Die Miliz achtet streng darauf, dass an Front- und Heckscheiben keine Etiketten kleben“, erklärte der Chef der Görlitzer Verkehrspolizei, Werner Hilger, auf solchen Schulungen.

zur Startseite