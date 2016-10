Das Wetter hat nicht mitgespielt Eigentlich sollte der Straßenbau in den Herbstferien über die Bühne gehen. Jetzt bleibt die Straße noch eine Woche zu.

Die Vollsperrung der Staatsstraße S 183 von Niederfrauendorf in Richtung Schmiedeberg wird um eine Woche verlängert. Die Arbeiten sollten diese Woche abgeschlossen sein, doch das Regenwetter in den vergangenen Tagen hat einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Verschiedene Tiefbauarbeiten sind bei Nässe nicht möglich, und in den vergangenen zwei Wochen fiel häufig Regen. Nun werden die Bauarbeiten bis zum kommenden Freitag verlängert.

Das hat auch Konsequenzen für den Busverkehr. Während der Herbstferien waren die Haltestellen Schmiedeberger Straße in Niederfrauendorf und Alte Schule in Oberfrauendorf vom Busnetz abgekoppelt. Wenn jetzt aber wieder Schüler mitfahren, geht das nicht mehr. Deswegen setzt der Regionalverkehr Dresden zwischen Oberfrauendorf und Niederfrauendorf in der kommenden Woche einen Kleinbus ein, wie das Unternehmen informierte. Die Fahrgäste steigen in Niederfrauendorf am Wendeplatz in die großen Busse um. Die Umleitung des Straßenverkehrs wird wie bisher über Dippoldiswalde geführt. Anlieger werden durch die Baufirma informiert, wie sie ihre Grundstücke erreichen können.

Die Arbeiten in Niederfrauendorf laufen im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Sie haben am Dienstag, dem 4. Oktober, begonnen. Das Landesamt lässt die Straßendecke in der Ortsdurchfahrt sanieren. Die Stadt Glashütte beteiligt sich an der Baumaßnahme. Sie erneuert Querdurchlässe in der Straße, um die Entwässerung zu verbessern.

Wann nun die Bauarbeiten endgültig abgeschlossen werden, hängt von der Witterung ab. Die Straßenarbeiten in Niederfrauendorf kosten rund 270 000 Euro; sie werden durch den Freistaat Sachsen finanziert. (mit SZ/mb)

