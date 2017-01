Das werden die Höhepunkte 2017 Zu Ostern eröffnet die Waldeisenbahn Muskau die neue Strecke zum Turm. Die Entscheidung zur Tagebauerweiterung steht an. Und im Herbst wird gewählt.

Die Waldeisenbahn Muskau fährt bald auf neuer Strecke. © Rolf Ullmann

Erst nix los und dann häufen sich die Termine. Es ist wie in jedem Jahr. Fast, denn einiges ist 2017 anders als sonst. Zu Ostern eröffnet die Waldeisenbahn Muskau die neue Strecke zum Turm am Schweren Berg am Tagebaurand. Noch vor dem Sommer steht die Entscheidung zur Tagebauerweiterung an. Und im Herbst wird gewählt. In Weißwasser geht es um den Sessel des Oberbürgermeisters. Irgendjemand hat irgendwo immer was zu feiern. Wo es für alle was zu feiern gibt – die SZ hat für jeden Monat einen Tipp.

