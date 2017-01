Das werden die Höhepunkte 2017 Niesky feiert das ganze Jahr sein 275-jähriges Stadtjubiläum. Zudem steht die Eröffnung des neuen Eisstadions an. Dazu gesellen sich einige Feste.

Die Eröffnung des neuen Eisstadions in Niesky ist im Oktober geplant. © André Schulze

Erst nix los und dann häufen sich die Termine. Es ist wie in jedem Jahr. Fast, denn einiges ist 2017 anders als sonst. Niesky feiert das ganze Jahr sein 275-jähriges Stadtjubiläum. Die Höhepunkte sind das Sächsische Familienfest und das traditionelle Herbstfest. Und: Die Eröffnung des neuen Eisstadions in Niesky steht an. Auf neuen Gleisen fährt zu Ostern die Waldeisenbahn Muskau und die Lausitz-Rallye startet zum 20. Mal in Boxberg. Dazu gesellen sich einige Feste. Wo es für alle etwas zu feiern gibt – die SZ hat für jeden Monat einen Tipp.

