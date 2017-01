Das werden die Höhepunkte 2017 Das Altstadtfest im August wird wieder Zehntausende anziehen. Daneben planen professionelle und ehrenamtliche Veranstalter große und kleinere Konzerte.

Ein Foto vom Altstadtfest aus dem vorigen Jahr. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Löbau richtet in diesem Jahr zum ersten Mal den Tag der Sachsen aus und hofft vom 1. bis 3. September auf Hunderttausende Gäste. Ganz so große Höhepunkte sind in Görlitz für 2017 nicht geplant, doch allein schon das Altstadtfest vom 25. bis 27. August wird sicher Zehntausende anziehen. Daneben planen professionelle und ehrenamtliche Veranstalter wieder zahlreiche große und kleinere Konzerte, Festivals und andere Aktionen. Für manche läuft schon die Werbung, andere stehen noch gar nicht fest. Die SZ gibt für jeden Monat einen Tipp.

