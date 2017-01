Das weiße Kribbeln Endlich wieder richtig Winter. Zeit, um den Schlitten aus dem Keller zu holen. Wo sind die besten Hänge um Löbau?

zurück Bild 1 von 2 weiter Eine Runde Schneemobil fahren mit Matthias Heinrich (li.): Dafür stehen am Rodelhang Kottmarsdorf viele an. Foto: privat Eine Runde Schneemobil fahren mit Matthias Heinrich (li.): Dafür stehen am Rodelhang Kottmarsdorf viele an. Foto: privat

Enrico Exner und sein Sohn Maximilian aus Löbau haben vergangene Woche die Gelegenheit genutzt und sind auf die Skiwiese bei Löbau Ost rodeln gegangen. Foto: sdn

Der Schnee stiebt ins Gesicht. „Den Schal fest zumachen“, hatte Matthias Heinrich vorher geraten. Jetzt sitzt er auf seinem Schneemobil, flitzt über den Rodelberg von Kottmarsdorf. Er zieht eine große Matte hinter sich her durch den Schnee, gut gepolstert und ausgestattet mit Haltegriffen – zum Drauflegen und Festhalten. Heinrich fährt eine Kurve, die Matte rast über die Schneedecke hinterher, die Hände krallen sich in die Halteschlaufen – Bauchkribbeln. Irgendwo am Rand des Rodelberges fahren Kinder Schlitten. Irgendwo auf der Bergkuppe stehen andere Schlange, um auch mitzufahren. Aber die Orientierung ist längst verloren gegangen. Wieder eine Kurve: Der Schnee stiebt, festhalten, Bauchkribbeln.

Drei Stunden früher: Mein alter Hörnerschlitten darf den Keller verlassen und auf der Rückbank des Autos Platz nehmen. In Löbau schneit’s. Laut Vorhersagen soll es auch am heutigen Sonnabend wieder frischen Schnee geben. Gute Voraussetzungen also, um auf die Suche zu gehen nach dem besten Rodelhang in der Stadt und der Umgebung. Eine Suche, die mit einem Rückschlag beginnt.

Wer als Löbau-Neuling das Internet oder die Kollegen nach der besten Möglichkeit zum Schlittenfahren fragt, trifft schnell auf die Rodelbahn am Löbauer Berg. Die soll vom Eisernen Turm hinab- führen bis zum Honigbrunnen, rund hundert Meter. Am Fuße des Löbauer Berges, an der Beethovenstraße, ziehen tatsächlich einige Eltern und Kinder Schlitten durch den Schnee. Also die Auffahrt hinauf zum Honigbrunnen. Eine Rodelbahn gibt es hier oben tatsächlich. Nur, wo sind die Rodler? Eine einzige Familie mit Schlitten nähert sich dem Honigbrunnen. „Wir wollten auch mal schauen, ob wir hier vielleicht rodeln können“, sagt die Frau mit Schlitten. Kann man nicht, man würde nicht weit kommen: Die Bahn ist noch nicht hergerichtet. Was nun? „Ach, wir werden zum Skihang gehen.“ Dorthin also, wo offenbar all die anderen mit ihren Schlitten weiter unten verschwunden sind.

Ich hätte die Beethovenstraße nur ein paar Meter weiterfahren müssen, statt zum Löbauer Berg abzubiegen, dann hätte ich sie gesehen, die Skiwiese gegenüber den Wohnblöcken von Löbau Ost. Tatsächlich trägt ein Mann ein Paar Ski mit uralter Seilzugbindung den Hang hinauf. „Die standen jetzt bestimmt zehn Jahre lang im Keller“, sagt er. „Ich dachte, heute passt es, sie mal wieder rauszuholen.“ Ansonsten aber ist der Hang voll mit Rodlern. Kinder wie Erwachsene sitzen auf flachen Davoser Schlitten, auf Hörnerrodeln, auf modernen Modellen aus Plastik mit Lenkrad oder Porutschern. „Das ist eigentlich der typische Rodelhang für die Löbauer“, sagt Anja Pochanke. „Der wird viel genutzt.“ Zumindest wenn Schnee liegt. „Das haben wir heute gleich genutzt.“ Mit Robert Bönsch, ihrem Sohn Kalle und drei Schlitten steht sie auf dem Parkplatz gegenüber dem Hang. Die drei haben ihren sonntäglichen Rodelnachmittag bereits beendet. „Wir waren jetzt zwei Stunden da, das reicht auch.“ Denn wer runterfahren will, muss vorher hinauflaufen. „Aber es hat Spaß gemacht. Nach Weihnachten passt das auch gut. Wir haben gleich ein bisschen Sport gemacht“, sagt Anja Pochanke und lacht. Und sie gibt noch einen Tipp: Das Schöne an der Ski-wiese sei, dass sie verschiedene Schwierigkeitsgrade hat. „Ganz oben ist ein sehr steiler Abschnitt.“ Für die Profis. Ob sie diese Strecke gefahren ist? „Na klar.“

Am Waldrand geht es den Hang hinauf, der Schlitten zuckelt im Schlepptau hinterher. Zwei ältere Damen beobachten das Treiben. Sie sitzen am Rand auf ihren Schlitten, auf die sie Sitzdeckchen geklemmt haben. Aber die Ruhe trügt. Diese beiden alteingesessenen Löbauerinnen sind gekonnte Rodlerinnen. „Wir sind immer da, wenn es geht“, sagt die eine. „Das macht einfach Laune. Der Schnee ist nicht nur für Kinder da.“ Die zwei Frauen kennen den Hang seit ihrer Kindheit. „Links kommt man nicht so richtig in Schwung“, erklärt eine der Frauen. „Sie müssen von hier oben gesehen auf der rechten Seite fahren. Da ist mehr Steigung und sind weniger Huckel.“ Und die beiden kennen auch die Geschichte des Hanges. Früher, so erzählen sie, habe es hier eine Skisprungschanze gegeben. Der obere Teil des Hanges sei der Auslauf gewesen.

Jetzt ist dieser obere Teil die Strecke für die Mutigen. Einige geschickte Rodler schaffen es über den steilen, huckeligen ersten Abschnitt. Die meisten fallen aber in den Schnee, die Schlitten fahren alleine weiter. Eine Frau hat es geschafft, als sie vorbeirauscht, entfährt ihr ein „Oh Gott“. Der Mut sinkt. Mit solch einem Porutscher würde ich es vielleicht versuchen. Da sitzt man ohnehin schon auf der Erde und kann nicht tief fallen. Aber mit einem harten, schweren Hörnerschlitten? Ich bleibe lieber, wo ich bin – unterhalb der steilen Strecke. Der erste Einsatz für meinen alten Hörnerschlitten seit Jahren. Er ist immer noch fix, der Wind weht ins Gesicht. „Füße nach vorne“, rufen die beiden älteren Damen. „Und die Hände nach hinten, dann können Sie besser lenken.“ Lenken, das funktioniert noch nicht gut. Das muss am nächsten Hang geübt werden.

Die Kollegen haben noch mehr Tipps gegeben: Die Rodelstrecke am Kottmar in Walddorf oder auch die Rodelwiese in Kottmarsdorf. Um zu Letzterer zu gelangen, folgt man einfach den Ausschilderungen zur Kottmarsdorfer Mühle, an deren Fuß erstreckt sich der Rodelhang. Eine Traube Menschen hat sich dort versammelt, zu ihren Füßen stehen Schlitten und Körbe voller Thermoskannen. „Wir haben Glühwein, Kaffee, Tee und Kekse“, sagt eine der Frauen. Hier scheint sich im Winter am Wochenende halb Kottmarsdorf zu versammeln. „Hier machen alle mit“, sagt Matthias Heinrich, Inhaber der Tischlerei in Kottmarsdorf. Er besitzt aber noch etwas anderes: einen Motorschlitten und dazu eine gut gepolsterte Matte, die man an das Schneemobil anhängen kann. Um darauf mitzufahren, stehen die Kinder Schlange. „Wir haben vor vielen Jahren damit angefangen, hier bei Schnee mit den Kindern zu fahren“, erzählt Heinrich. Buchen kann man so eine Partie durch den Schnee nicht. Es gibt auch keine festen Zeiten, an denen Matthias Heinrich vor Ort ist. „Das ist alles privat entstanden“, erzählt er. Die Anwohner bringen die Getränke mit, eine Nachbarin stellt Strom zur Verfügung für einen Lichtmast, und Heinrich hat eben das Schneemobil. „Wir sind einfach ein paar Enthusiasten, die etwas für die Kinder tun wollen.“ Etwas Besonderes sei dadurch in Kottmarsdorf entstanden, sagt Steffen Kühn. Er ist selber Eibauer. Aber es sind inzwischen nicht mehr nur die Kottmarsdorfer, die an den Hang kommen. Wer mitfahren will, muss sich anstellen. Schließlich ist die Reihe an mir. „Den Schal ordentlich zubinden“, sagt Matthias Heinrich. Und festhalten. Der Motor springt an, das Schneemobil zischt los, das Seil zur Matte spannt sich. Kalte Füße sind vergessen. Das Bauchkribbeln beginnt.

