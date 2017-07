Das Weinfest steht Der geänderte Termin sorgte für einige Schwierigkeiten. Und auch sonst gab es mehrere Herausforderungen.

Vorfreude auf das Meißner Weinfest 2017. Der Gewerbeverein sorgt unter anderem mit Kühlmöglichkeiten dafür, dass die Winzer sich noch besser um das Wohl ihrer Gäste kümmern können. © Archiv/Claudia Hübschmann

Eine erste Urlaubswoche hat Gewerbevereinschef Uwe Reichel diesen Sommer bereits hinter sich. Die zweite Woche könnte er bald ganz gut gebrauchen. Ein wichtiger Meilenstein beim Vorbereiten des Weinfestes ist erreicht. 90 Prozent der Verträge mit den Standbetreibern seien unterschrieben, sagt der Organisator. Die restlichen zehn Prozent kleckerten erfahrungsgemäß in den nächsten Wochen nach. Die Besonderheit dieses Jahr: Wegen der Bundestagswahl kann das Weinfest nicht wie gewohnt am letzten September-Wochenende stattfinden. Es musste auf den 30. September und 1. Oktober verlegt werden. Damit besetzt es das dank des 3. Oktobers verlängerte Wochenende. Die Konkurrenz durch andere Feste fällt größer aus als gewöhnlich.

„Mir war es wichtig, unsere langjährigen Partner bei der Terminverschiebung nicht im Regen stehen zu lassen“, sagt Uwe Reichel. Deshalb habe er zuerst Radebeul mit ins Boot geholt, anschließend die Macher der Federweißer-Meile in Diesbar-Seußlitz informiert. Diese findet nun bereits am 16. und 17. September statt. Alle seien mit der Alternative zufrieden.

Ausgezahlt hat sich Reichel zufolge in dieser Situation, dass der Gewerbeverein seit Jahren zumeist auf heimische Ladenbesitzer, Gastronomen und Schausteller als Betreiber der zahllosen Stände zum Weinfest setzt. Fliegende Händler hätten zu dem neuen Termin möglicherweise abgewunken. Weshalb sollten sie sich mit gut zwei Tagen Weinfest zufriedengeben, während andernorts über vier Tage Geld verdient werden kann?

Ähnlich die Kalkulation bei den Besitzern der Fahrgeschäfte, die alljährlich den Rummel auf dem Festplatz unterhalb der Albrechtsburg veranstalten. Ihnen kommt der Gewerbeverein ebenfalls entgegen. Während sich das eigentliche Weinfest auf die Kerntage Sonnabend und Sonntag konzentriert, können Autoscooter und Riesenrad auch Montag und Dienstag noch genutzt werden.

Beim Vorbereiten des größten Meißner Volksfestes achtet der Gewerbeverein nach Angaben seines Chefs verstärkt darauf, die Winzer als wichtigsten Partner nach ihren Wünschen zu fragen. Sie schultern an diesen Tagen stets drei Aufgaben: Die durstigen Kehlen der Besucher sind zu versorgen, der Festumzug ist durchzuführen und in die Weinbergen geht es zur Lese. Der Markt-Verantwortliche Peter Görig hat die Winzer deshalb besucht und intensive Gespräche geführt. So kam unter anderem heraus, dass bessere Kühlmöglichkeiten direkt im Zentrum für Getränke gewünscht werden. Das geschieht nun.

Lobend äußert sich Reichel über die Zusammenarbeit mit Rathaus und Stadtwerken. Die Abläufe auf der Großbaustelle Theaterplatz seien so gestaltet, dass sie die Abläufe des Weinfestes nicht beeinträchtigen, sagt er. Eine Schotterschicht soll aufgerissene Stellen bedecken. Die Baustelle der Stadtwerke im hinteren Teil der Neugasse wiederum wird so gesichert, dass sie den Festumzug nicht stört.

Bei diesem steht ein Novum an. Die Hintergründe zu den Bildern wurden bislang nur an der Sparkasse Eberlein-Platz sowie am Festzelt in der Neugasse kommentiert. In der Mitte fehlten Infos zu den einzelnen Gruppen. Meißens Marketing-Chef Christian Friedel füllt jetzt diese Lücke und stößt zu den zwei bisherigen Moderatoren Andreas Krause und Patrick Schneider.

Uwe Reichel hakt einen weiteren Punkt auf seiner Liste ab, nimmt einen Schluck Kaffee. Urlaub? „Naja, mal schauen. Wir buchen das kurzfristig“, sagt er. Eigentlich würden seine Mitstreiter und er ja auch schon wieder mittendrin in den Vorarbeiten für die Meißner Weihnacht stecken.

zur Startseite