Das Weihnachtsmann-Haus Jede Woche steht ein neuer Spruch mit weißer Farbe an einem der großen Ladenfenster.

Am ehemaligen Konsum in Weißig am Raschütz können Passanten jede Woche einen neuen Spruch lesen. © Kristin Richter

Lampertswalde. Familie Bernd Richter aus Lampertswalde, besser bekannt als die Weihnachtsmannfamilie, hatte im Sommer den ehemaligen Konsum in Weißig am Raschütz von einem Privatbesitzer gekauft. Bis kurz nach der Wende diente der Konsum als Verkaufsstelle. Was damit werden soll, ist nicht klar. Doch nun in der Vorweihnachtszeit steht jede Woche ein neuer Spruch mit weißer Farbe an einem der großen Ladenfenster gemalt. Dies ist schon der Vierte, ein Weiterer folgt nun. Viele Passanten erfreut`s.Foto: K. Richter

