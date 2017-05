Das Wasserrad der Herklotzmühle Seyde dreht sich wieder Rund 20 Prozent Eigenanteil muss der Förderverein aufbringen. Eine finanzielle Herausforderung.

Matthias Herklotz (rechts) und Falk Jäpel, Zimmermeister aus Tharandt, arbeiten an dem neuen Wasserrad in der Herklotzmühle. © Frank Baldauf

Tharandt/Seyde. Leise plätschert sie dahin, die Wilde Weißeritz. Die Luft ist kühl und klar an diesem Frühlingstag. Nur Musik aus dem Radio schallt über das idyllisch gelegene Gelände der Herklotzmühle in Seyde, immer mal wieder übertönt vom Kreischen der Säge. Die Handwerker sind mit ihrer Arbeit beinahe fertig – und bald wird sich das neue Wasserrad auch wieder für die Besucher des historischen Sägewerkmuseums drehen.

Nur noch ein morsches Stück Holz, das an der steinernen Hauswand lehnt, erinnert an das alte Wasserrad. Seit zwei Tagen sind die freiwilligen Helfer und Zimmerleute damit beschäftigt, das neue Rad in Einzelteilen in der tiefergelegenen Wasserradstube wieder aufzubauen. Zimmermann Falk Jäpel und seine Mitarbeiter waren inklusive Unterbrechungen etwa acht bis zehn Wochen mit dem Bau des neuen Wasserrads beschäftigt. Die Einzelteile mussten zugeschnitten, zusammengefügt und dann für den Transport wieder auseinandergebaut werden. Denn das Rad wiegt in Summe geschätzte neun Tonnen.

Jede der 45 Schaufeln, die aus einem speziellen Stahl hergestellt wurden, mussten exakt eingepasst werden. „Da kommt es auf Genauigkeit an“, sagt Jäpel, der zum ersten Mal ein Rad dieses Ausmaßes gebaut hat. Die Lärchenholzstämme in der Größenordnung und in der benötigten Qualität zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen. Eine große Herausforderung war zudem auch der Zeitfaktor, denn schließlich soll das Rad am Mühlentag eingeweiht werden. „Es ging nur so gut, weil wir alle prima zusammengearbeitet haben.“

Das alte Rad wurde bereits im November ausgebaut. „Der Radkranz war so morsch, dass noch nicht mal mehr eine Schraube hielt“, sagt Matthias Herklotz, Vorsitzender des Fördervereins. Eigentlich hätte das Rad eine Lebensdauer von maximal 35 Jahren gehabt, nur wegen der vielen Reparaturarbeiten hielt das Fichtenholz 48 Jahre lang durch. Das Hochwasser im Jahr 2013 gab ihm dann schließlich den Rest, wie Herklotz schildert. Nur die Welle, die das Rad hält, konnte nach ein paar Reparaturen wieder verwendet werden.

Matthias Herklotz hängt mit ganzem Herzen an der mehr als 400 Jahre alten Mühle, die mitten im Wald an der Rehefelder Straße zwischen Seyde und Rehefeld-Zaunhaus steht. Bis 1978 hat er hier selbst gelebt, an seine Kindheit erinnert er sich noch ganz genau: „Ich bin hier als kleiner Junge rumgetobt, unser Spielplatz war die Mühle.“ Mit ihr verbinden ihn unzählige Erinnerungen, die Tradition und das Andenken an die Großeltern, welche die Mühle 1925 gekauft haben. „Mein Vater hat die Mühle dann weitergeführt bis 1992.“

Und obwohl es nicht immer einfach gewesen sei, so in der Abgeschiedenheit, möchte er die Jahre in der Mühle nicht missen. Umso glücklicher mache es ihn, dass es nun endlich geklappt hat mit dem neuen Wasserrad. Zwei Jahre musste der Förderverein um die finanziellen Mittel kämpfen, denn alleine hätte er das Vorhaben nicht stemmen können. Rund 39 000 Euro kostet das gesamte Projekt inklusive einer Visualisierung der Mühlentechnik über Kameras. So sollen auch zum Beispiel gehbehinderte Menschen die Möglichkeit haben, zu sehen, wie die Mühle arbeitet. Immerhin 80 Prozent werden gefördert, für den Rest muss der Verein selbst aufkommen – trotzdem eine finanzielle Herausforderung für die 23 Mitglieder, so Herklotz.

Ein Teil der 20 Prozent konnte bereits über Spenden sowie Einnahmen aus Führungen und Veranstaltungen aufgebracht werden. Aber es fehlt noch Geld, weshalb der Verein große Hoffnung auf den Mühlentag am 5. Juni legt, den jährlichen Höhepunkt im Vereinskalender.

Mehr Informationen zur Mühle und den Möglichkeiten, Mitglied im Förderverein zu werden oder Geld zu spenden, gibt es im Internet. Führungen finden von Mai bis Oktober immer am ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist erwünscht unter der Telefonnummer 03505267622.

