Das Wasserkunstfest wächst Neue Mitstreiter unterstützen die 25. Auflage – mit neuen Angeboten und Denkanstößen für die Zukunft der Stadt Bautzen.

Willkommen an Bautzens Wahrzeichen: Marcus Rößner, Fränzi Straßburger und Tilo Rosjat (v.l.) laden zum 25. Wasserkunstfest ein. Das wartet am letzten August-Wochenende mit einigen Neuerungen auf. © Uwe Soeder

Das Bautzener Wasserkunstfest expandiert. Die 25. Auflage fällt größer aus als in den vergangenen Jahren. Neben dem Wendischen Kirchhof und der Puppenspielbühne Unterm Schloss soll auch die Neue Wasserkunst ins Geschehen einbezogen werden. Denn für die Jubiläumsausgabe vom 25. bis zum 27. August hat sich Wasserkünstler Tilo Rosjat Verstärkung ins Boot geholt. Mitglieder der Gruppe „Engagierte Stadt“ unterstützen den Pächter des Technischen Denkmals bei der Vorbereitung und auch am Festwochenende.

Zwei dieser neuen Mitstreiter sind Fränzi Straßburger und Marcus Rößner. „Unser Motto ist Mitmachen. Wir wollen nicht immer wieder neue Projekte aus dem Boden stampfen, sondern vorhandene Initiativen wie das Wasserkunstfest unterstützen“, sagt Marcus Rößner. Der 29-Jährige koordiniert seit 2015 das Projekt „Engagierte Stadt“ im Auftrag des Steinhauses. Drei Gruppen mit rund 25 Aktiven sind daraus hervorgegangen: Frischluft, Wasser und das Grün in der Stadt sind ihre Themen. Die Arbeit der Gruppen vereint Nachbarschaftshilfe mit Visionen für die Stadt,

Geschichten übers Bautzener Wasser

So hat Tilo Rosjat schon länger den Wunsch, die Spree stärker in das Geschehen beim Wasserkunstfest einzubeziehen. „Wenn man einmal von den Bewohnern der Seidau absieht, dann ist vielen Bautzenern doch gar nicht bewusst, dass sie an einem Fluss leben“, sagt der 56-Jährige. Das soll sich nun ändern. Schließlich ist es mit dem Abriss der alten Tuchfabrik nun auch viel leichter, direkt ans Ufer zu gelangen.

Eines der neuen Angebote unterbreitet Stadtführer Andreas Thronicker. Er wird entlang der Spree über den Protschenberg führen und Geschichten über das Bautzener Wasser erzählen. So erfahren seine Zuhörer zum Beispiel, wie das Wasser in früheren Zeiten in die Stadt gelangte und wo es überall benötigt wurde. In den Eselstall – das ist der ehemalige Spielplatz Unterm Schloss – ziehen während des Festes tatsächlich wieder Esel ein. Die Langohren kommen vom Eselhof in Nechern. Früher wurde mithilfe der Tiere das Korn zur Großen Ratsmühle transportiert, die sich an dieser Stelle an der Spree befand.

Gebadet wie vor 500 Jahren wird in der Neuen Wasserkunst. Pächterin Gerlind Alius hat sich dazu das Budissiner Marktgesinde eingeladen. Gemeinsam werden sie den Badezuber anschmeißen. Der Spaß kommt dabei sicher nicht zu kurz. Schließlich dienten Badestuben im ausgehenden 14. Jahrhundert nicht nur der Körperreinigung, sondern auch zum Quatschen und Tratschen. Je nach Wannengröße stiegen bis zu 15 Personen in einen Zuber, eine Trennung nach Männern und Frauen gab es zunächst nicht. Erst später untersagte die Kirche das gemeinsame Bad. Man fürchtete amouröse Abenteuer.

Doch auch für die Abwehr von Gefahren war Wasser in vergangenen Zeiten wichtig. Mit einem historischen Löscheinsatz wird am zweiten Tag des Wasserkunstfestes an den großen Stadtbrand von 1709 erinnert. „Dabei sollen alle Besucher mitmachen, am Morgen danach sind die Bautzener dann zum Wiederaufbau der Stadt nach eigenen Vorstellungen eingeladen“, sagt Fränzi Straßburger. Die imaginäre Stadt wird aus Holzquadratkonstruktionen bestehen.

Um Visionen für Bautzen geht es am 27. August auch unterhalb der Neuen Wasserkunst. Die AG Frischluft lädt zum Schachspielen auf der Wiese ein, und die „Stadtbegrüner“ werben für die „essbare Stadt“: Gemeint sind Pflanzen, die im öffentlichen Raum stehen und deren Früchte jeder ernten kann. An den Spreetreppen unterhalb der Alten Wasserkunst ist der Fischereihof Kleinholscha mit Wissenswertem zum Thema Wasser zu Gast. Am Sonntagnachmittag startet dann ein Entenrennen auf der Spree von der Scharfenwegbrücke bis zum nächsten Wehr. Alle Wettbewerbsteilnehmer helfen mit dem Kauf der kleinen Gummitiere bei der Finanzierung des Festes. Darüber hinaus werden noch Sponsoren gesucht.

Kurioses unterm Hammer

Neben den neuen Angeboten können sich die Besucher ebenso auf Altbewährtes freuen. So will Tilo Rosjat auf der kleinen Bühne im Wendischen Kirchhof die Gäste wieder mit guter Musik unterhalten – von der Steffen-Peschel-Band bis zu den Großdubrauer Blasmusikanten reicht das Spektrum. Fester Bestandteil des Festes ist zudem die Versteigerung von Kuriosem, Kunst und Krempel. In diesem Jahr kommen zum Beispiel ein über 100 Jahre altes Schweißgerät mit Karbidbetrieb und der gusseiserne Auslauf der alten Pumpen vom Wendischen Kirchhof unter den Hammer.

Neben den neuen Mitstreitern kann sich „Wasserkünstler“ Tilo Rosjat dabei auf einen festen Freundeskreis verlassen, der das Fest seit vielen Jahren unterstützt. „Wir werden schauen, wie die Resonanz auf die Veränderungen ist und uns alle im September zur Auswertung an einen Tisch setzen“, sagt der Bautzener. Bei Erfolg könnte das Wasserkunstfest bei der 26. Auflage im kommenden Jahr dann sogar noch ein Stückchen weiter wachsen. Schließlich stehen ja der Burgwasserturm und der frisch sanierte Wasserturm an der Mönchskirchruine nur ein paar Schritte entfernt von der Alten Wasserkunst.

