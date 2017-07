Das Warten auf die Rückkehrer Dezimierte Dynamos verlieren die Generalprobe gegen Wolfsburg. Die Verletztenliste ist lang und prominent besetzt.

Nationalstürmer Mario Gomez (l.) und Dynamo-Angreifer Pascal Testroet trafen je einmal. Während sich der Wolfsburger aber kaum Sorgen um seinen Stammplatz machen muss, wollen die Dresdner unbedingt noch einen Stürmer verpflichten.

Lucas Röser verlor den Kampf um den Platz im Sturm, saß auf der Bank.

Generalproben sind nicht nur in der Oper dazu da, den Ernstfall zu simulieren. Das geht aber nur, wenn auch alle Beteiligten anwesend sind. Bei Dynamo fehlte am Samstagnachmittag beim letzten Test vor dem Saisonstart gleich ein Sextett an Stammkräften oder solchen, die dafür infrage kommen. Wenn der Trainer nach dem Spiel mehr über die spricht, die nicht auf dem Platz standen, ist das ein deutliches Indiz für die personell mehr als angespannte Situation.

Vor allem der Ausfall des zentralen Defensivdreiecks Florian Ballas, Sören Gonther und Marco Hartmann machte sich gegen den VfL Wolfsburg bemerkbar. Innerhalb von 13 Minuten drehte der Erstligist einen 0:2-Rückstand, erzielte vier Treffer. Es wären sogar noch mehr möglich gewesen. Die schwarz-gelbe Abwehr wirkte überfordert, es fehlte an der Abstimmung, am Zugriff – eigentlich an allem.

Mindestens zwei Gegentreffer seien „absolut vermeidbar“ gewesen, fand Trainer Uwe Neuhaus. „Da haben wir auf beiden Außenbahnen Stellungsfehler gemacht, uns schlecht verhalten.“ Nationalspieler wie Mario Gomez und Jakub Blaszczykowski nahmen diese Einladungen gerne an. „Da müssen wir uns cleverer verhalten“, fand Verteidiger Philip Heise, der mit einem direkt verwandelten Freistoß den 3:4-Endstand und das einzige Tor nach der Pause erzielte.

„Die zweite Halbzeit haben wir gewonnen“, resümierte Neuhaus, es blieb aber auch das einzig Positive in seinem Fazit. „Wir hatten uns ein kleines bisschen mehr erhofft, konnten unser Spiel nicht durchsetzen, fanden keine Mittel“, erklärte der 57-Jährige. „Wolfsburg hatte sehr viel Ballbesitz.“ Die Vielzahl der Verletzten wollte er nicht als Grund vorschieben, doch ohne sie, das zeigte die Generalprobe deutlich, wird es am Sonntag zum Auftakt gegen den MSV Duisburg schwer.

Denn es mangelte nicht nur in der Defensive. Nach 20 mehr als ansehnlichen Minuten mit effektivem Pressing, schnellen Kombinationen und zwei schönen Toren war es auch offensiv vorbei mit der Herrlichkeit. „Nach dem 0:2 haben wir gezeigt, dass wir fußballerisch mehr draufhaben“, erklärte Wolfsburgs Trainer Andries Jonker. „Dann hatte Dresden keine Chancen mehr groß.“ Die angeschlagenen Niklas Hauptmann, Aias Aosman und Rico Benatelli hätten daran womöglich etwas ändern können, saßen aber nur auf der Tribüne.

Die Verletztenliste war schon vor dem Wochenende lang, direkt vor dem finalen Test kamen zwei Namen hinzu. Neuzugang Gonther brach das Aufwärmen wegen Schmerzen in der Wade ab, aus demselben Grund auch Marc Wachs. Das seien alles keine schwerwiegenden Verletzungen, die unheimlich lange dauern würden, sagte Neuhaus und schloss dabei die anderen Rekonvaleszenten ein. Doch die Rückkehr verzögert sich bei einigen. „Und je länger die Pause dauert, desto weniger fit sind sie dann“, sagte Neuhaus.

Die Startelf gegen Duisburg wird aber auf jeden Fall eine andere sein, nur wie sie genau aussieht, ist ungewiss. Vielleicht taucht am Sonntag ein neuer Name auf, Dynamo sucht weiter einen dritten Stürmer und einen Nachfolger für Stefan Kutschke. Kandidat Artur Sobiech wechselte von Hannover 96 lieber zu Darmstadt 98. „Einige Dinge gestalten sich schwierig“, meinte Neuhaus, der nicht einmal eine Tendenz abgeben wollte, ob der letzte Neuzugang noch in dieser Woche kommt. Falls nicht, hat Pascal Testroet den Kampf um den Platz im Sturm wohl gewonnen. Er stand 90 Minuten auf dem Platz, erzielte das 2:0, sein Konkurrent Lucas Röser wurde dagegen erst nach knapp einer Stunde eingewechselt.

Damit ist auch klar, dass Testroet keine längerfristigen Disziplinarmaßnahmen fürchten muss. Beim vorletzten Test gegen Unterhaching war er als Reaktion auf Äußerungen über Neuhaus, die man als Kritik interpretieren kann, aus dem Kader gestrichen worden. Gegen Wolfsburg wurde er begnadigt. Retten konnte er die Generalprobe aber auch nicht.

Torwart Jean-Francois Kornetzky, 34, in der vergangenen Saison vierter Torwart bei Dynamo, wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger SV Röchling Völkingen.

Dynamo Dresden – VfL Wolfsburg 3:4 (2:4)

Dynamo: Schwäbe – Kreuzer (66. F. Müller), J. Müller, Awassi, Heise – Konrad – Möschl, Lambertz (66. Löwe), Horvath (59. Röser), Berko (84. Hilßner) – Testroet.

SR: Santher (Grimma). Zu.: 10 035. Tore: 1:0 Konrad (10.), 2:0 Testroet (18.), 2:1 Hinds (20.), 2:2 Gomez (27.), 2:3 Blaszczykowski (28.), 2:4 Malli (33.), 3:4 Heise (81). Gelb: – / Seguin.

