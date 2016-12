„Das war wie für andere das Arbeitengehen“ Ein Pärchen hatte monatelang Überweisungen gefälscht, um an Geld zu kommen. Nun wurden die Riesaer verurteilt.

Unzählige Überweisungen hatte ein Paar aus Riesa im Sommer 2015 gefälscht, um so an schnelles Geld zu kommen. In vielen Fällen blieb es beim Versuch, weil Bankmitarbeiter aufpassten. Einige Beträge wurden aber doch überwiesen. Auf dem Schaden werden wohl die Banken sitzenbleiben. © Sebastian Schultz

Kurz vor dem Urteil gehen die Meinungen über den Fall auseinander, der das Riesaer Schöffengericht seit Anfang Oktober beschäftigt hat. Verteidiger Marcel Börger spricht von einem „klassischen Fall von Beschaffungskriminalität“. Die Staatsanwältin ist da anderer Meinung: Das, was das Pärchen aus Riesa da über Monate hinweg getrieben habe, sei Betrug, und zwar „in allen Fällen gewerbsmäßig“. Im Sommer 2015 hatte das Paar ausgefüllte Überweisungsträger gestohlen und die Kontodaten für die eigenen Zwecke genutzt: Sie füllten mithilfe der Kontodaten leere Überweisungszettel aus – zu ihren Gunsten (wir berichteten).

Teilweise fälschten die beiden gleich mehrere Überweisungen am Tag und brachten sie zur Sparkasse oder Volksbank. Die Betrugsnummer war über Wochen hinweg fest in den Alltag integriert, in dieser Bewertung sind sich Verteidiger und Staatsanwaltschaft einig. Das gemeinsame Ausfüllen der Überweisungsträger sei „eine Form der Lebensgestaltung dieser Partner geworden“, stellt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer fest. „Das war, wie für andere das Arbeitengehen.“ Und Verteidiger Marcel Börger erklärt, die Betrugsmasche habe sich „im Drogenalltag chronifiziert“.

Den Schaden hat die Bank

Tatsächlich floss das Geld, das auf den Konten der beiden Angeklagten landete, nicht ausschließlich in Crystal und andere Drogen. Die 25-jährige Angeklagte beglich auch eine Rechnung bei Zalando und in einer Online-Zoohandlung, indem sie Dritte dafür bezahlen ließ. Auch als die Stadtwerke in ihrer Wohnung den Strom abstellten, fälschte sie eine Überweisung zu 45 Euro. Längst nicht jeder Versuch funktionierte. Bei Gericht berichtete eine Mitarbeiterin der Sparkasse, dass sie Verdacht geschöpft habe, als sich die junge Frau erkundigte, ob denn die Überweisung ihrer Tante schon eingetroffen sei. Viele verdächtigte Geldtransfers wurden gestoppt oder das Geld noch rechtzeitig zurückgebucht. In einigen Fällen war dagegen das Betrüger-Duo schneller. Die Kunden bekamen zwar ihr Geld zurücküberwiesen. Volksbank und Sparkasse werden aber wohl auf einem Teil der Schäden sitzenbleiben.

Zu Beginn des Prozesses war neben dem 30-Jährigen und der 25-Jährigen noch ein 27 Jahre alter Riesaer angeklagt gewesen. Auch auf sein Konto war eine der gefälschten Überweisungen eingegangen. Er ließ erklären, von dem Paar ausgenutzt worden zu sein. Der 30-Jährige habe ihn nach seinen Kontodaten gefragt, weil er eine Überweisung der Familie erwarte und sein eigenes Konto gesperrt sei. Dass die 500 Euro, die er wenig später für den Freund von seinem Konto abhob, nicht von den Eltern kamen, sondern von einer Familie aus Strehla, habe er nicht gewusst. Weil das Gericht ihm nicht das Gegenteil beweisen konnte, wurde der Riesaer von allen Vorwürfen freigesprochen.

Die anderen beiden verurteilte das Schöffengericht wegen Urkundenfälschung, Betrugs und versuchten Betrugs zu Bewährungsstrafen. Der 30-Jährige steht nun für vier Jahre unter Bewährung und muss 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Seine Ex-Freundin kam glimpflicher davon, ihre Bewährungszeit beträgt drei Jahre und sie muss 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Beide müssen außerdem mehrmals zur Suchttherapie.

Den Ausschlag für die mildere Bestrafung für die junge Frau habe einerseits die Tatsache gegeben, dass sie als einzige Angeklagte zu allen vier Sitzungsterminen des Gerichts erschienen war und zudem als Einzige ausführlich gestanden hatte. Sie habe damit erheblich zur Aufklärung beigetragen, erklärte Amtsrichter Alexander Keller. Zudem konnte die junge Frau dem Schöffengericht glaubhaft versichern, dass sie auf dem Weg ist, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Die Drogensucht habe sie hinter sich gelassen. Dass sie zur Tatzeit abhängig war, lässt sie selbst nicht als Entschuldigung gelten. „Es war jetzt nicht so, dass wir nicht gewusst hätten, was wir tun.“ Auch das zeigte nach Ansicht des Gerichts, dass die Angeklagte gegenüber ihrem Ex-Freund einen „deutlichen Entwicklungsvorsprung“ vorzuweisen habe.

zur Startseite