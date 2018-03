Das war die Gewerbemesse 2018 Die zweite Messe lockte wieder viele Besucher nach Neustadt. Trotzdem wird sie nächstes Jahr nicht stattfinden.

Die Gewerbemesse zog nicht nur Aussteller aus Neustadt an. Ralf Noack arbeitet sonst mit seiner Kettensäge in Steinigtwolmsdorf. Am Sonnabend schauten dem Holzdesigner viele Neugierige vor der Neustadthalle zu.

Für Friseurmeisterin Yvonne Scholz war es die Premiere auf der Gewerbemesse. Sie frisierte ihr Model mit dem Lockenstab.

Neustadt. Lachs von der Fischzucht Ermisch naschen, sich an Frühlingsblühern aus der Gärtnerei Gruschwitz erfreuen, in einem Wohnmobil aus dem Capron-Werk probesitzen – und das alles innerhalb weniger Minuten. Möglich war das am Sonnabend zur zweiten Ausgabe der Neustädter Gewerbemesse in der Neustadthalle. Hunderte Besucher schlenderten durch die Räume der Stadthalle, um einen Überblick über Neustadts Händler, Betriebe und Vereine zu gewinnen.

Und zu sehen gab es reichlich. Auch zu probieren, was die Gäste besonders freute. Vor allem in der Sonderausstellung zum Thema Genuss gab es einige Leckereien zu testen und zu kaufen, wie die Würste der Fleischerei Caspar aus Oberottendorf oder den Likör „Müller Drei“ aus der Likörfabrik Müller in Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Süße Sünden reihten sich am Stand der Bäckerei Gierig nebeneinander. Pralinen, Schokolade, Torten, eben alles, was Schoko-Sommelière Sarah Gierig zaubern kann. Nur die Schoko-Expertin selbst fehlte während der ersten Stunden. „Ihr Flug aus Brüssel hat Verspätung“, informiert Mutter Bianca. Dort war Sarah zum Salon du Chocolat, einer Schokoladenmesse, eingeladen. Zur Neustädter Gewerbemesse kam sie deshalb erst am Nachmittag.

Wer sich an der Genussmeile sattgesehen hatte, den erwarteten zahlreiche weitere Stände in allen Räumen der Stadthalle. Rund 80 Aussteller konnte der Verein Gemeinsam für Neustadt, der die Messe organisiert, generieren. Das Spektrum reichte von den großen Industriebetrieben über Autohäuser, Handwerker, Dienstleister und Anbieter von Gesundheitsprodukten bis hin zu Kindereinrichtungen und Vereinen. Nicht nur aus Neustadt, auch aus den umliegenden Kommunen kamen die Aussteller. Viele von ihnen waren schon beim letzten Mal dabei, andere haben sich vom Erfolg der ersten Veranstaltung motivieren lassen. Wie Friseurmeisterin Yvonne Scholz, die sich am Sonnabend beim Föhnen über die Schulter schauen ließ.

Über den positiven Effekt der ersten Messe berichteten am Sonnabend einige der Aussteller. Man habe neue Kundschaft gewinnen können, erzählt zum Beispiel der junge Tischlermeister Florian Baumgart aus Langburkersdorf. Und die Fotografin Isabel Doil ist sich ziemlich sicher, dass einige, mit denen sie am Sonnabend ins Gespräch gekommen ist, zu einem Fotoshooting in ihr Geschäft kommen werden. „Das kleine Glücksrad mit Gewinnen in Form von Rabatten hilft da sicherlich auch“, sagt sie und lacht.

Dass Bäcker, Frisöre und Fotografen neue Kunden auf der Gewerbemesse werben wollen, ist klar. Warum haben aber Zuliefererbetriebe wie Veritas oder Lehmann Metalltechnik einen Stand zur Messe am Sonnabend? Immerhin kann man die Produkte der Betriebe nicht einfach so im Laden kaufen. „Um Präsenz zu zeigen, zum einen“, sagt Kathrin Vogel, Vorsitzende des Vereins Gemeinsam für Neustadt. „Zum anderen, um Mitarbeiter und Azubis zu finden.“ Denn der Fachkräftemangel ist auch in Neustadt präsent, fügt Landtagsabgeordneter Jens Michel (CDU) hinzu, der bei der Gewerbemesse vorbeischaute, wie auch Bürgermeister Peter Mühle (NfN).

Kathrin Vogel freut sich, dass auch zur zweiten Ausgabe so viele Gäste durch die Neustadthalle schlenderten. Trotzdem soll es 2019 keine Gewerbemesse in Neustadt geben. Der Verein will im nächsten Jahr eine Pause einlegen. „Um das Interesse der Besucher hochzuhalten“, erklärt sie. Es gab zudem Vorschläge, die Messe auf zweite Tage auszuweiten. Darüber werde man im Verein sprechen, sagt Kathrin Vogel.

