Das war der Weinfest-Sonnabend Narren, Gaukler, Komödianten und bestes Herbstwetter begeisterten die Besucher am zweiten Weinfest-Tag.

Wo sie auftauchten, sorgten sie für Stimmung: Die Band Attentat Fanfare aus Frankreich. © Norbert Millauer

Es scheint das ungeschriebene Gesetz zu gelten: Zum Weinfest-Wochenende zeigt der Herbst noch einmal sein goldenes Gesicht. So auch am Sonnabend, dem zweiten Tag des Herbst- und Weinfestes in Radebeul-Kötzschenbroda. Die sächsischen Winzer sowie Weinbauern aus den anderen deutschen Anbaugebieten präsentierten den Besuchern auf dem Anger und in den Weindörfern wie in jedem Jahr ihre jungen Weine, begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm aus Musik und Tanz.

Der Sonntag auf dem Herbst & Weinfest zurück 1 von 16 weiter Radebeuler Weindorf auf dem Kirchplatz - 11 Uhr: Frühschoppen mit der Prager Stimmungskapelle (CZ) - 13 - 19 Uhr: Radebeuler Winzerkirmes mit der Prager Stimmungskapelle (CZ) und Thomas Putensen (D) - 14.30 / 16 Uhr: Jeff Hess (USA) - »Durchgeknalltes für Fortgeschrittene« - 15 Uhr: Empfang der sächsischen Weinmajestäten, anschließend Rundgang durch die Weinhöfe - 17.30 Uhr: Die Couchies (D) - Swing Friedenskirche - 9.30 Uhr: Gottesdienst - 11 - 19 Uhr: Offene Kirche Hinter der Friedenskirche - 15.30 Uhr: Puppenbühne Hellwig (D) in Kooperation mit den Landesbühnen Sachsen - »Das Wettzaubern oder Die neugierige Prinzessin« Luthersaal im Pfarrhaus Nr. 40 - 15 / 16.30 / 18 Uhr: Cia. Zero en Conducta (E) - »Allegro ma non troppo« Kleines Hoftheater - 14.30 / 16 / 17.30 Uhr: Tom Murphy (USA) - »Comedy zum Totlachen« Hoftheater Nr. 15 - 14 / 18 Uhr: Microband (I) - »Classica for Dummies« - 16 Uhr: Landesbühnen Sachsen (D) - »Theatersport« Weingarten an der Schmiede - 14 - 18 Uhr: Georg Traber (CH) & Die Bardomaniacs (D) - »Das Theaterkarussell« Sächsisches Weindorf am Kuffenhaus - 13 - 17 Uhr: »Keep Swinging« mit Drugmiller’s Bigband - 14 / 16 Uhr: The Bombastics (D) - »YEAH« - 17 Uhr: Winzerstammtisch mit den sächsischen Weinmajestäten - 18 Uhr: Jeff Hess (USA) - »Durchgeknalltes für Fortgeschrittene« Auf dem Dorfanger - 13 / 16 Uhr: Attentat Fanfare (F) - Balkan Brass - 14 Uhr: Andy Snatch (GB) - »Check this out« - 15 Uhr: Teatro Due Mondi (I) - »Fiesta« - 17 Uhr: Andy Snatch (GB) - »Check this out« Vorm Goldenen Anker - 14 Uhr: Tam Tam Combony - Brass & Schräg Stadtgalerie Nr. 21 - 14 - 20 Uhr: Intermediales Kunstprojekt »Radebeul Besitzen« - Bilder, Fotografien, Grafik, Installationen u. v. m. von Radebeuler Künstlern und Gästen Mehrgenerationenhaus Nr. 20 - 14 - 18 Uhr: Kinderschminken und Bastelangebote - 15 / 16.30 Uhr: Ingrid Schütze und Jürgen Stegmann - »Dinner for One« off Säggsch - 15 - 17 Uhr: Grandy’s delight - Rock, Jazz, Pop Die Schmiede Nr. 21 - 20 Uhr: Milan Augustiani - Irish Folk, Deutsches u.v.m. FREUNDlicher Weinhof Nr. 55 - 14. / 16 Uhr: Theater Heiterer Blick Radebeul - »Der Wunschbriefkasten« Streuobstwiese Theaterarena: 14 / 17 Uhr PuntMoc (E) - »GAGSonTRIX«; 15 Uhr N.N. Theater (D) - »Heidi« Am Radweg: 15 - 18 Uhr De Stijle, Want (NL) - »Lunapark« Lounge: 14 - 18 Uhr Muriel Cornejo (CHL) - Installation »Cocons«; 14.30 / 17.30 Uhr Slagman Producties (NL) - »Foudadadodo«; 15 - 18 Uhr Flunker Produktionen (D) - »Lobbüro«; 16 Uhr Paula und Karol (PL) - Folk Am Kirmesbaum: 14 - 19 Uhr Kinderkirmes mit ESELNEST (Eselreiten, Kirmesbaum, Kuchen backen im Erdofen, kochen am Lagerfeuer, Handwerk zum Mitmachen, Seillabyrinth; Musik mit der Kapelle Übermut (D)) Hinter dem Pfarrhof: 13 - 20 Uhr Mittelaltermarkt Elbwiese - 14 - 18 Uhr: Richard von Gigantikow präsentiert »LABYmania« - 16 Uhr: Cia. Elegants (E) - »Cabaret Elegance« ‹ - 20 Uhr: Finale Grande - Fröhliches Feuer- und Theaterspektakel mit Verleihung des Publikumspreises des Internationalen Wandertheaterfestivals

Zeiten & Preise zurück 1 von 2 weiter Eröffnung: Freitag, 18 Uhr, Beginn: Sonnabend, 14 Uhr, Sonntag, 11 Uhr; Eintritt: Freitag frei; Tickets im Vorverkauf (VVK) bei Tourist-Info 7, erm. 3,50, Familie 15Euro (Sa.), 5/2,50 bzw. 11Euro (So.), Wochenendticket 10/5/22 Euro (nur im VVK), jeweils plus VVK-Gebühr, an Tageskasse 9/ 5/19 Euro (Sa.), 7/4/15 Euro (So.), Familienkarte mit SZ-Card am Sonntag nur 10Euro. Für Kinder bis fünf Jahre ist der Eintritt frei.

Zum mittlerweile 21. Mal fand auch das internationale Wandertheaterfestival statt, in diesem Jahr überschrieben mit dem Motto „Narren, Gaukler, Komödianten“. Die Zuschauer hatten wie immer die Möglichkeit, für ihren Publikumsliebling abzustimmen. Der Gewinner wird beim Grande Finale am Sonntagabend bekanntgegeben. (SZ)

