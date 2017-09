SZ-Aktion Das war der Denkmaltag SZ-Leser schicken uns ihre Fotos vom Denkmaltag in der Region. Machen Sie mit!

Torsten Spang schickte uns dieses Foto und schrieb dazu: Anbei ein Bild vom frisch und behutsam renovierten Kulturpalast. An manchen Stellen fällt es schwer, alte und neue Element zu unterscheiden.

Das Schloss Naundorf in Osterzgebirge, eine alte Fabrikantenvilla in Sebnitz und eine Rösche aus Freitals Altbergbau: Am 10. September öffneten diese und Tausende weitere Denkmäler ihre Türen. Einen ganzen Tag erlebten die Besucher alte und neue Pracht. Die SZ hatte ihre Leser eingeladen, der Redaktion Fotos von Denkmälern im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und der Umgebung zu schicken. Die Schönsten präsentieren wir in einer Bildergalerie in der Zeitung und online. Jeder kann sich mit einem Bild bis 2 MB samt kurzer Beschreibung an der Aktion beteiligen.

Unter den Einsendungen verlosen wir eine Umhängetasche „nu!“ aus dem SZ-Treffpunkt. (SZ)

Fotos bitte hierhin senden: sz.pirna@ddv-mediengruppe.de

