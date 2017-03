Marathon „Das war der bislang schwerste Marathon meines Lebens“ Handbiker Lars Hoffmann hatte in Miami große Chancen auf einen vorderen Platz. Doch es kam anders.

Mit nur einer Kurbel kämpfte sich Handbiker Lars Hoffmann über die 42 Kilometer beim Marathonrennen von Miami. © privat

Lars Hoffmann ist ein Kämpfer. Das hat der 47-Jährige insbesondere seit 2004 immer wieder unter Beweis gestellt. Seit einem Motorradunfall in jenem Jahr ist der Weinböhlaer querschnittsgelähmt. Seit 2009 ist er Profi – fährt inzwischen als Handbiker Wettkämpfe über die Marathonstrecke und weit darüber hinaus. 2012 schaffte er sogar einen Weltrekord, fuhr von Hamburg über Berlin, Leipzig, Plauen bis nach Creußen bei Bayreuth nonstop mit dem Handbike: 700 Kilometer in 46:30 Stunden.

Und doch sagt er jetzt: Der 15. Miami Marathon Ende Januar war für ihn der schwerste seines Lebens.

Kurbel am Start gebrochen

Aber der Reihe nach. Der Wettkampf in Florida wurde 6 Uhr morgens bei Dunkelheit und mit großen Zeremoniell eröffnet. Da war noch alles gut. „Ich stand in der ersten Reihe und hatte somit Chancen auf eine Top-Platzierung“, so Lars Hoffmann. Doch schon beim Start passierte Dilemma. „Ich wollte gleich mit Vollgas los – und da brach die Kurbel auf der linken Seite ab“, kommentiert der Athlet. Da waren noch keine zehn Meter gefahren – und nun stand er da. Hoffmann musste sich entscheiden: entweder mit hängendem Kopf zurück ans Auto fahren. Oder aber mit der einen verbliebenen Kurbel auf der rechten Seite weiterfahren. „Ich dachte mir, du bist nicht um die halbe Welt geflogen, um nach 10 Metern aufzugeben.“

Also ging er mit dem zusätzlichen Handicap ins Rennen. Zu allem Unglück begann es dann noch zu regnen. „Somit wurde dieser Marathon zum bisher schwersten in meinen Leben“, so Lars Hoffmann. Der Kälte, dem Regen trotzend, bei Dunkelheit und nur einer Kurbel fahrend, zählte nur noch die mentale Stärke. Die „Chance“, bei Halbzeit abzubiegen und mit einen Halbmarathon in die Teilnehmerliste einzugehen, fand er „irgendwie doof“. Also fuhr Hoffmann weiter und erreichte total erschöpft, jedoch glücklich das Ziel nach der 42,195 Kilometer langen Stadtrundfahrt. Platz 23 von 45 Startern nach zwei Stunden und zehn Minuten waren das Endergebnis. Lars Hoffmann gewinnt der Sache dennoch Positives ab. „Dieses Erlebnis hat mir wieder einmal gezeigt, dass man im Leben niemals aufgeben sollte.“

