Das Wandern ist Frau Gantzes Lust Waldtraut Gantze feierte dieses Jahr ihren 95. Geburtstag. Auch im hohen Alter ist sie noch aktiv.

Menschen wie Waldtraut Gantze aus Pötzscha findet man wohl nicht so häufig. Auch mit 95 Jahren ist sie noch aktiv, liebt es, ihre Heimat, die Sächsische Schweiz, zu erkunden. © Norbert Millauer

Wenn Waldtraut Gantze auf der Bank hinter ihrer Wohnung in Pötzscha sitzt, blickt sie über die Elbe nach Stadt Wehlen. Sie zeigt auf das Haus, in dem sich das Café Richter befindet. „Über der Backstube hatten meine Eltern ihre Wohnung“, sagt sie. Dort wurde sie geboren – 1922. In diesem Jahr wurde sie 95 Jahre alt.

Für Waldtraut Gantze ist die Sächsische Schweiz ihre Heimat geblieben. Schon immer liebte sie das Wandern, war viel auf Achse. Dann, mit Mitte vierzig, entdeckte sie das Klettern für sich. Damals führte sie mit ihrem Mann die Gaststätte „Schöne Höhe“ im Struppener Ortsteil Naundorf. Die sei ein beliebtes Ziel für Bergsteiger gewesen, sagt Waldtraut Gantze. Und die erzählten auch von ihren Klettertouren. Irgendwann sagte die Wirtin: „Ihr müsst mich mal mitnehmen.“ Als sie ihren ersten Gipfel, die Lorenzstein-Nadel, bestiegen hatte, wurde das Klettern zu ihrer Leidenschaft. „An den Ruhetagen unseres Gasthauses bin ich immer losgestürmt“, sagt sie und lacht. „Mit dem Motorroller oder dem Auto.“ Ihr Mann allerdings war nie mit Waldtraut Gantze klettern. Ihn habe das nicht so interessiert, sagt sie. Einzig ihren Sohn konnte sie mir ihrer Leidenschaft anstecken. Mit ihm ist sie viel geklettert.

Und es ist eigentlich immer alles gutgegangen. „Wir sind immer gut hoch und immer gut runter gekommen.“ Nur einmal, so erinnert sie sich, war es richtig brenzlig. Mit ihrem Sohn war sie in der hinteren Sächsischen Schweiz unterwegs. Aus zwei Richtungen kamen Gewitter. Als die direkt über ihnen waren, schlug der Blitz ein. Die Metallösen leiteten den Stromschlag direkt an die Kletterer weiter. „ Es hat uns plötzlich mit voller Kraft an die Felskante geschleudert“, sagt sie. „Wir hatten großes Glück, dass wir nicht hinunter geschleudert wurden.“

Ihr Mann starb bereits 1981, im Alter von 62 Jahren. Noch ein paar Jahre führte Waldtraut Gantze die Gaststätte „Schöne Höhe“ weiter. Anschließend lernte sie den Beruf der Reiseleiterin und arbeitete viele Jahre darin. Aus früheren Reisen kannte sie sich zum Beispiel in Bayern gut aus. „Ich war bei vielen Reisen das Navi“, erzählt sie lachend. Ihr Lieblingsreiseziel sei immer Südtirol gewesen. „Das war mein zweites Zuhause.“ Noch heute, so erzählt sie, bekomme sie manchmal Besuch von Busfahrern, die sich erkundigen, wie es ihr geht. Darüber freue sie sich immer sehr.

Bis zu ihrem 92. Lebensjahr hat Waldtraut Gantze etwa dreitausend Aufstiege gemeistert, in der Sächsischen Schweiz, den Südtiroler Alpen, dem Kaukasus und in Namibia. Dann stürzte sie vor drei Jahren – in ihrer Wohnung, brach sich den Oberschenkelhals. Seitdem ist das Gehen beschwerlich. Meist ist sie daher mit einem Rollator unterwegs. Klettern kann sie nicht mehr. Doch in ihrem Tatendrang lässt sie sich nicht einschränken. Dem Wandern ist sie bis heute treugeblieben. Noch immer zieht sie los, um die Umgebung ihrer Heimat zu erkunden. Natürlich müsse sie nun schauen, was sie noch erlaufen kann. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt Waldtraut Gantze zu ihren Ausflugszielen, wie dem nahe gelegenen Rauenstein. Dort kann sie mit dem Rollator gut bis zur Treppe heranfahren, erzählt sie. Dann läuft sie, auf ihren Gehstock gestützt, die Treppe hinauf. Auch bei den Arbeitseinsätzen auf der Burg Wehlen habe sie schon vorbeigeschaut. Waldtraut Gantze hat in ihrem Leben viel gesehen und erlebt. Als Nächstes plant sie, eine Flussschifffahrt gemeinsam mit ihrer Tochter zu unternehmen. „Ich hatte schon einen interessanten Lebensweg“, sagt sie und blickt wieder über die Elbe.

zur Startseite