Das Wahllokal in Röthenbach bleibt zu Der Weg für Wahlberechtigte zur Bundestagswahl in Röthenbach wird länger. Es fehlen Wahlhelfer.

Röthenbach. Im Wahllokal in Röthenbach konnten für die Bundestagswahl am 24. September nicht alle notwendigen Stellen besetzt werden, informierte Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) kürzlich. Das habe nun zur Folge, dass die Röthenbacher nach Friedersdorf müssen, um dort ihre Stimme abzugeben. „Das ist schade, aber vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten Jahren wieder.“ Die Gemeindeverwaltung habe im Vorfeld gezielt die Leute angesprochen, die schon in den vergangenen Jahren mitgeholfen haben. „Wir haben beim Jugendklub und den Vereinen nachgefragt“, sagte der Bürgermeister.

. „Wenn von der Einwohnerschaft nicht die Leute zusammenkommen, dann können wir das von der Verwaltung nicht abdecken, dafür haben wir zu viele Wahllokale.“ Barrierefrei zugängliche Wahllokale sind die Schulküche Colmnitz, die Gemeindeverwaltung Höckendorf, Oberschule Klingenberg, Grundschule Pretzschendorf und das Kinderhaus Ruppendorf. Außerdem kann im ehemaligen Kindergarten Obercunnersdorf, im Feuerwehrgerätehaus Friedersdorf, im Jugendklub Borlas und in der alten Schule Beerwalde gewählt werden. (SZ/aeh)

