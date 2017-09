„Das wäre wie ein Sechser im Lotto“ Robert Malorny möchte für die FDP in den Bundestag. Dafür setzt er auf Europa und eine Verbesserung der Sicherheit.

FDP-Kandidat Robert Malorny mag Dresden Mitte. „Hier sieht man, wie sich eine Stadt entwickeln kann.“ Kleine Geschäfte, Cafés und das Kulturkraftwerk beleben. „Das ist das Viertel mit der größten Zukunft.“ © Sven Ellger

Er zählt nicht zu den bekanntesten FDP-Politikern in der Stadt. Aber Robert Malorny möchte es werden und hat sogar Holger Zastrow um den Chefposten der Landespartei herausgefordert. Malorny wollte nicht mehr nur Vize sein, unterlag aber knapp. „Wenn ich etwas mache, tue ich mich mit der Rolle des Zuschauers schwer“, erklärt Malorny. Er wolle seinen „Fußabdruck“ in der Politik hinterlassen. Deshalb tritt er nun auch als Direktkandidat im Wahlkreis Dresden I für den Bundestag an.

Es gehe darum, die FDP bundesweit wieder in den „messbaren“ Bereich zu bringen. „Bei vielen in der FDP ist der Drang nach Veränderungen vorhanden.“ Das gehe aber nur mit neuen Gesichtern und darüber, zu zeigen, dass viele in der Partei sich einbringen wollen. Der 38-jährige Maschinenbauingenieur möchte im Bund vor allem die Themen Wirtschaft und Inneres bearbeiten. „Ich möchte Arbeitszeitmodelle, Dokumentationsvorschriften und einiges andere verändern“, so könne die Wirtschaftspolitik besser auf Klein- und Mittelstand ausgerichtet werden, und das helfe auch Dresdner Firmen. Denn sie machen den Großteil der Unternehmen hier aus.

„Ich würde mich im Bund immer für Dresden und das Umland einsetzen.“ So solle etwa die A 4 in Richtung Osten sechsspurig ausgebaut werden. „Die Region könnte bundesweit Vorreiter bei der Digitalisierung werden. Dafür möchte ich die Weichen mit stellen.“

In Sachen Innere Sicherheit kritisiert Malorny die CDU. „Die CDU stellt zur Schau, dass sie als einzige Partei die Kompetenz darin habe. Aber das System muss neu gedacht werden.“ Polizei und Justiz sollten besser ausgestattet und die Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen umstrukturiert werden. „Kameras auf großen Plätzen aufzustellen, verhindert zwar keine Kriminalität. Aber sie helfen, Straftaten aufzuklären.“

Zudem solle Deutschland zusehen, Zukunftstechnologien weiter erfolgreich zu entwickeln. Das könne der Bund unterstützen. Um Fachkräfte zu gewinnen, müsse die Zuwanderung dahingehend gesteuert werden. „Aber nicht so wie derzeit.“ Flüchtlinge aufzunehmen, helfe nicht alleine, um den Mangel an Fachkräften abzudecken. Dazu werde ein Einwanderungsgesetz benötigt. „Dazu gehört auch, dass die europäischen Länder enger zusammenarbeiten.“ Im wirtschaftlichen Wettbewerb könne nur ein geeintes Europa gegen Weltmächte wie USA und China bestehen.

Im Wahlkampf will Malorny vor allem den Kontakt zwischen der FDP und den Dresdnern wiederherstellen. Das sei lange zu kurz gekommen und habe zu schlechten Wahlergebnissen geführt. Er träumt dennoch ein wenig vom Direktmandat. Denn sein sechster Listenplatz im Land reicht sehr wahrscheinlich nicht. „Den Wahlkreis zu gewinnen: Das wäre wie ein Sechser im Lotto.“

Wenn es nicht klappt, habe Malorny zumindest geholfen, das bestmögliche Ergebnis für die FDP zu holen. Dafür müsse jeder mitmachen. „Die Nominierung ist auch eine Verpflichtung.“

