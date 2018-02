Das vorgezogene Verkehrschaos An der Jänkendorfer Kreuzung in Niesky wird früher gebaut als geplant. Die Görlitzer Straße wird dann zur Sackgasse.

2018 wird für Niesky das Jahr der Baustellen: Bis Ende Juli wird an der Jänkendorfer Kreuzung gebaut, danach die Brücke über die Niederschlesische Magistrale an der B115 erneuert. © André Schulze 2018 wird für Niesky das Jahr der Baustellen: Bis Ende Juli wird an der Jänkendorfer Kreuzung gebaut, danach die Brücke über die Niederschlesische Magistrale an der B115 erneuert.

Beide Baustellen sind mit Vollsperrungen für den motorisierten Verkehr verbunden.

Beide Baustellen sind mit Vollsperrungen für den motorisierten Verkehr verbunden.

Niesky. Umleitungen, Straßensperrungen, Staus und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen rund um den Zinzendorfplatz – das befürchten die Nieskyer schon, seitdem bekannt ist, dass die B 115, also die Westumfahrung, in diesem Sommer gesperrt wird. Nun scheint es, als ereile das prognostizierte Verkehrschaos die Stadt früher als gedacht. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will die Winterpause verkürzen und die Bauarbeiten an der Jänkendorfer Kreuzung früher aufnehmen als geplant. War der Baustart bisher für den 1. März eingetaktet, soll nun bereits ab 19. Februar gebaut werden.

Im Gegensatz zu den bisherigen Informationen wird dafür die S122 – in der Ortslage Niesky heißt sie Görlitzer Straße – auf Höhe der Aral-Tankstelle voll gesperrt. Die B115 und die S122 nach Nieder Seifersdorf und weiter zur A4 bleiben befahrbar. Halbseitige Sperrungen mit Ampelregelungen im Kreuzungsbereich machen das möglich. Verkehrsteilnehmer, die ins Nieskyer Zentrum wollen, werden über die B115 und die Seer Kreuzung umgeleitet. Die Görlitzer Straße wird vom Stadtzentrum aus gesehen zur Sackgasse. Das Gewerbegebiet-Süd und sogar die Aral-Tankstelle bleiben erreichbar. Nur die Durchfahrt zur Kreuzung ist nicht möglich. Der Grund für die Vollsperrung sei die Optimierung der Bauzeit, teilt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert auf Nachfrage mit.

Grund für die Sperrung ist der seit längerem angekündigte Bau eines südöstlichen Bypasses zwischen der S 122 und der B 115. Durch den „Abzweig“ müssen Autos und Lkws aus und in Richtung Görlitz nicht mehr über die Ampelkreuzung. Bei einer Sperrung des Tunnels Königshainer Berge soll das den Verkehr an der Kreuzung entscheidend entlasten. Parallel dazu werden die Bundes- und die Staatsstraße jeweils auf rund 300 Metern grundhaft ausgebaut und die Straßenbeleuchtung erneuert. Die Kosten von 1,35 Millionen Euro teilen sich Bund und Freistaat. Die Baumaßnahme ist in vier Abschnitte unterteilt. Vorbereitende Arbeiten liefen bereits im Herbst 2017.

Ende Juli muss die Kreuzung aus allen Richtungen wieder frei befahrbar sein. Das ist auch der Grund für den geplanten vorgezogenen Baubeginn, so das Landesamt. Die Zeit drängt. Denn am 1. August folgt die nächste Baustelle verbunden mit der nächsten Sperrung. Für die Trasse der Niederschlesischen Magistrale reißt die Bahn die alte Autobrücke über die B 115 ab und baut das Viadukt komplett neu. Dafür muss die Bundesstraße zwischen der Spitzkehre nördlich der Stadt und der Seer Kreuzung im Westen für ein Jahr komplett dichtgemacht werden. Der Verkehr fließt dann mitten durch die Stadt.

Die Vollsperrung an der Aral-Tankstelle soll dann längst aufgehoben sein. Nach SZ-Informationen soll sie allenfalls bis Juni gelten. Ob der Plan aufgeht, wird auch davon abhängig sein, wann die vom Landesamt beauftragte Baufirma an der Jänkendorfer Kreuzung tatsächlich loslegen kann. Der vorgezogene Baubeginn ist nur realisierbar, solange der Winter den Straßenbauern keinen Strich durch die Rechnung macht. Bodenfrost gab es in einigen Jahren auch noch im April.

Auch bei anderen Problemen, die mit der Sperrung einhergehen, ist noch einiges offen. Wie Enrico Bachmann von der Nieskyer Tiefbauverwaltung erklärt, werde derzeit nach einem gangbaren Weg für die Lieferungen an den Stahl- und Brückenbau gesucht. Die renommierte Metallbaufirma bezieht die großdimensionierten Walzbleche aus Zwickau sonst per Zug. Wegen der Baustelle entlang der Niederschlesischen Magistrale zwischen Knappenrode und Horka kommen die Lieferungen bereits seit geraumer Zeit mit Schwertransportern. Das wird durch die Straßensperrung an der Jänkendorfer Kreuzung nicht einfacher „Wir verhandeln derzeit mit dem Wirtschaftsministerium über eine Lösung“, so Bachmann.

Im Nieskyer Ortsteil Ödernitz steigen indes die Befürchtungen, dass viele Nieskyer, die nach Görlitz wollen, die Abkürzung über das Dorf zur B115 nutzen, wenn die Görlitzer Straße dicht ist. Erfahrungen haben die Ödernitzer damit in der Vergangenheit bereits gesammelt. Schlechte, wohlgemerkt. Die Straßen im Dorf sind eng und nicht auf den Durchgangsverkehr ausgelegt. Verhindern lässt sich das dörfliche Verkehrschaos indes wohl kaum.

