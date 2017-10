Gut zu wissen Das volle Sortiment zieht wieder an der Jahnstraße ein Seit einem Monat ist der frühere Edeka-Markt geschlossen. Das hat Bewohnern am Sachsenplatz längere Einkaufswege beschert.

Nachdem der Edeka-Markt an der Jahnstraße geschlossen hat, schauen einige Kunden immer wieder, was sich hinter den Türen tut. Ab 9. November öffnen die sich wieder für den täglichen Einkauf. © Dietmar Thomas

Noch zwei Wochen müssen sich die Bewohner des Gebietes Sachsenplatz und Jahnstraße gedulden. Dann haben sie gleich vor der Haustür wieder eine Einkaufsmöglichkeit. Markant Nah & Frisch will am 9. November in den Räumen des ehemaligen Edeka-Marktes an der Jahnstraße wiedereröffnen. „Wir verstehen uns als Vollsortimenter“, erklärt Vertriebsleiter Ralf Pietsch. Das heißt, die Kunden bekommen das Sortiment geboten, das sie in den zurückliegenden Jahren gewohnt gewesen sind. Auch von den Preisen her vergleicht sich Markant mit denen von Rewe und Edeka. Dauerhaft Discountschnäppchen seien eher nicht zu erwarten, sagt Ralf Pietsch. Das sollten die Kunden schon wissen.

Nach seinen Worten werden die Räume jetzt auf die Neueröffnung vorbereitet. Ein Teil des Inventars ist noch das alte, neues wird dazukommen. Auch eine Fleischtheke soll es wieder geben. Dafür konnte die Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH als Betreiber begeistert werden. „Einen Bäcker suchen wir in Zusammenarbeit mit unserem Vermieter noch“, sagt Ralf Pietsch. Er hofft, dass bis Ende des Jahres ein Handwerker gefunden ist, der seine Brote und Kuchen an diesem Standort anbieten will. Backwaren gehören aber auch zum Nah-&-Frisch-Sortiment selbst. Dafür gibt es dem Vertriebsleiter zufolge eine kleine SB-Backstation im Markt.

Parallel zum Wiedereinrichten der Räume an der Jahnstraße läuft die Suche nach Personal. Wie Ralf Pietsch sagt, ist der Start mit acht Mitarbeitern vorgesehen. Der Leisniger Markant-Markt wird der inzwischen 28. in Sachsen sein. Auch in Brandenburg ist das Unternehmen vertreten. „Unser Sitz ist in Zittau“, erklärt der Vertriebsleiter.

Dass es an der Jahnstraße mit der Eröffnung von Nah & Frisch wieder Lebensmittel gibt, wird die Anwohner der benachbarten Wohngebiete genauso freuen wie die Inhaber und Mitarbeiter der verbliebenen Geschäfte. Nicht alle, aber einige befürchteten Umsatzrückgänge. Nach DA-Informationen hatte es deshalb schon Überlegungen von Selbstständigen geben, den Standort aufzugeben, wenn die ehemaligen Edeka-Verkaufsflächen ungenutzt bleiben.

Auch im Stadtrat war die Schließung des Marktes ein beinahe abendfüllendes Thema gewesen. Es kamen Ideen zur Sprache, einen Busverkehr zwischen dem Sachsenplatz und Supermärkten im Stadtgebiet einzurichten. Denn an Sachsenplatz und Jahnstraße wohnen zu einem großen Teil ältere Leisniger, denen es zunehmend schwerer fällt, ins Zentrum oder an den Stadtrand zu laufen, wo sich gleich mehrere Märkte angesiedelt haben.

zur Startseite