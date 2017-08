Das Volkshaus füllt sich Immer mehr Leben zieht in das markante Gebäude. Zuletzt eine Physiotherapiepraxis – mit besonderen Tapeten.

Das Volkshaus sieht heute wieder annähernd so aus wie kurz nach seinem Bau 1930.

Physiotherapeutin Ramona Lewandowski und Mitarbeiterin Sabine Reiche in ihrer Praxis.

Ramona Lewandowski hat einen Hang zum 70er-Jahre-Stil. So viel ist klar, wenn man ihre Praxis betritt. Mustertapeten und Orangetöne bestimmen das Bild. „Ich finde den Retrostil schick. Und ich dachte, dass sich auch meine Patienten wohl fühlen, wenn sie die Einrichtung an früher erinnert.“ Die Physiotherapeutin hat sich selbstständig gemacht – und hat es sichtlich genossen, alles nach ihrem Geschmack einzurichten. Im Volkshaus an der Ecke Breitscheid-/Kasernenstraße ist sie aktuell die neueste gewerbliche Mieterin. Besonders gut findet sie die großen Fenster und die Lage. „Ich habe vorher als Angestellte in einer Praxis im Zentrum gearbeitet. Aber dort gibt es schon so viele Physiotherapeuten.“ Also hat sie Räume in „Zentrumsrandlage“ gesucht – und gefunden. „Schöne Gewerberäume in Riesa sind knapp“, sagt sie. Als Lewandowski ihre zukünftige Praxis zum ersten Mal besichtigt hat, war es noch ein großer Raum. „Ich konnte bestimmen, wie die Raumaufteilung sein soll“, erzählt die 45-Jährige. Abgeschlossene Zimmer waren ihr wichtig, um die Privatsphäre der Patienten wahren zu können. Apropos Patienten: Lewandowski kümmert sich nicht nur um Menschen, sondern auch um Tiere, meistens um Hunde. Doch die werden nicht in der Praxis behandelt, sondern bei den Herrchen und Frauchen zu Hause.

Im Augenblick ist Ramona Lewandowski noch die einzige Physiotherapeutin in ihrer Praxis. Mitarbeiterin Sabine Reiche übernimmt den Empfang und die Büroarbeit. Doch früher oder später will die Chefin noch einen weiteren Kollegen einstellen. Allerdings sei der Markt weitgehend leer. Arbeitslose Physiotherapeuten gebe es praktisch nicht. Die einzige Möglichkeit lautet: abwerben. „Da gibt es ganz klar einen Fachkräftemangel.“ Ihr Ziel ist es, sich mithilfe eines Kollegen mehr Freiräume zu verschaffen. „Im Moment bin ich täglich von morgens bis abends da. Auf Dauer wird das ganz schön anstrengend.“ Doch die Entscheidung will sie erst treffen, wenn sie einen Kollegen gefunden hat, mit dem die Chemie stimmt. „Da bin ich sehr harmoniebedürftig“, sagt sie lachend. „Aber alles hat seine Zeit.“ Jetzt ist sie erst einmal froh, einen guten Start gehabt zu haben.

Den hatten ihre Nachbarn schon vor rund zwei Jahren. Die Zahnärzte Dr. Ines und Jörg Haase waren – abgesehen von den privaten Mietern – die Ersten, die sich nach der Sanierung im Volkshaus niedergelassen haben. Die Entscheidung war die Richtige, sagt Dr. Jörg Haase. „Wir sind sehr glücklich hier. Aus unserer alten Praxis an der Langen Straße mussten wir damals raus, weil wir mehr Platz brauchten. Außerdem waren wir an einem Punkt angelangt, an dem unsere alte Praxis modernisiert werden musste.“ Da kam es ihnen gerade recht, dass Unternehmer Lutz Steinchen Gewerberäume im Volkshaus anbot. Der hatte das Gebäude 2012 von der Stadt gekauft und arbeitet Stück für Stücke an der Sanierung. Dies ist gar nicht so leicht, denn es steht unter Denkmalschutz. 1929/30 wurde es von dem Österreicher Architekten Hans Waloschek im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente es jahrzehntelang als Kaserne der sowjetischen Armee und stand dann lang leer.

Bis 2014 war das Volkshaus noch eines von Riesas markantesten Schandflecken. Das hat sich eindeutig geändert. Doch mit allen Arbeiten ist Lutz Steinchen noch nicht fertig. Das ist auch im Treppenhaus zu erkennen, von dem aus die Zahnarztpraxis Haase, die Physiotherapiepraxis und das Dentallabor Lexmann zu erreichen sind. Noch gleicht der Flur einem Rohbau. Ein Umstand, der Dr. Jörg Haase zwar stört, mit dem er aber leben könne, wie er sagt. „Wir wissen ja, dass das nicht ewig so bleiben wird“, erklärt der Zahnarzt.

Volkshausbesitzer Lutz Steinchen arbeitet daran, fast täglich. Doch im Gegensatz zu den Wohnungen gestalte sich die Vermietung der Gewerbeflächen schwer. Das sei ein Riesa-spezifisches Problem. „Für fünf Euro Miete für den Quadratmeter ginge das, aber das würde den finanziellen Aufwand nicht rechtfertigen“, sagt der Riesaer Unternehmer. Mehrere Hundertquadratmeter Fläche sind im Volkshaus noch zu haben. Besonders schwer zu vermitteln sei der Saal im ersten Obergeschoss. Rund 200 Quadratmeter misst die Fläche mit den runden Säulen. Wenn Steinchen den Saal in den nächsten Wochen nicht vermieten kann, will er ihn teilen und zwei Loft-Wohnungen daraus machen.

