Das verschwundene Viertel Die sowjetische Armee hatte mit der „Leningrader Siedlung“ ein ganzes Wohngebiet errichtet. Schauen sich Russen heute die Reste an, sind sie erschüttert.

zurück Bild 1 von 2 weiter 1992 stand die „Leningrader Siedlung“ am Rand der Gohrischheide noch. © Archiv/Rüdiger Schwark 1992 stand die „Leningrader Siedlung“ am Rand der Gohrischheide noch.

Heute sind die Reste unter einem aufgeschütteten Erdwall verborgen. Das Areal liegt direkt rechts neben dem Bundeswehr-Lager.

Die Panzer sind weg, die Soldaten sind weg. Vor 25 Jahren waren die letzten Truppen der Sowjetischen Streitkräfte aus Zeithain abgezogen (SZ vom Mittwoch). Mit ihnen verschwand ein ganzes Städtchen – samt Einkaufsmarkt, Kindergarten, eigenem Bahnhof. In den Jahren nach 1992 wurde ein Großteil der Gebäude auf dem weitläufigen Areal abgerissen.

Wer genau hinschaut, erkennt aber noch ein Relikt davon: Fährt man von Zeithain aus zum Bundeswehr-Lager, verläuft kurz davor auf der rechten Seite eine markante Mauer aus Betonplatten. Direkt dahinter zieht sich ein merkwürdig langgestreckter Hügel entlang, bewachsen mit Gras, Sträuchern, kleinen Bäumen.

„Darunter liegen die Häuser der ‚Leningrader Siedlung‘“, sagt Rüdiger Schwark. Der Förster, der nur ein paar Hundert Meter weiter wohnt, kann sich an das merkwürdige Stadtviertel gut erinnern. „Es bestand aus Wohnblöcken sowjetischer Bauart – aber auch aus DDR-Modellen“, sagt der 61-Jährige. Erstere zeichneten sich dadurch aus, dass ihre Fassade teils mit

Mosaiksteinen gestaltet war. „Solche Wohnblocks habe ich später in Moskau wieder gesehen“, sagt der Zeithainer.

Der Osten ist ihm nicht fremd: Schwark hält bis heute Kontakt zu einem der letzten russischen Regimentskommandeure, den er in der Übergangszeit 1991/92 dienstlich kennengelernt hatte. Er hat dessen Familie in Russland besucht – und sie vor Jahren auch in die alte „Wirkungsstätte“ nach Zeithain eingeladen. Der Besuch hier brachte für die Offiziersgattin eine herbe Enttäuschung, erinnert sich Rüdiger Schwark. „Als ich ihr die Stelle zeigte, sagte sie erschüttert: ‚Was habt ihr mit unseren schönen Häusern gemacht?‘“ Denn tatsächlich hatte man die für die sowjetischen Soldaten und ihre Angehörigen errichteten Wohnblocks nach der Wende abgerissen, den Schutt zusammengeschoben und mit Erde bedeckt. Was in Deutschland an der Tagesordnung war, stieß bei den einstigen Besatzern auf Unverständnis: Denn nach dem Abzug der sowjetischen Truppen hatten viele Soldaten Probleme, in der Heimat ordentlichen Wohnraum zu finden. „Zwar hatte Deutschland viel Geld gezahlt, damit in Russland Wohnungen für die Soldaten gebaut wurden – aber die entstanden längst nicht immer dort, wo sie gebraucht wurden“, sagt Rüdiger Schwark.

Ohnehin sei es vielen Soldaten nach ihrem Abzug schlechter gegangen, als zuvor. So habe der letzte Schießplatzkommandant in Zeithain als Major einen Monatssold von 1 500 DM erhalten – in Russland sollten es deutlich weniger sein. „Die in der DDR stationierten Soldaten wurden von den anderen Russen beneidet“, erinnert sich der Förster. Schließlich hätten sie es sich in Zeithain hinter den Betonmauern – seinerzeit unerreichbar für die Deutschen – gut eingerichtet. „So hatte der Schießplatzkommandant ein eigenes Gewächshaus, eine eigene Schweinezucht und ein eigenes Fischbassin“, sagt Schwark. Einfache Soldaten hätten sich eine Extra-Ration verschafft, indem sie auf dem weitläufigen Übungsgelände überall mit Schlingen Rehe fingen. Die Nahrungserzeugung habe ohnehin einen besonderen Stellenwert gehabt: Der große Schweinestall auf dem Kasernengelände sei mit einem eigenen Posten auf dem Dach genauso gut gesichert gewesen, wie die Waffenkammer.

Kurioserweise bewohnt der Bundesförster heute exakt dieses Objekt als Dienstwohnung – noch heute ziert die russische Aufschrift „Nicht rauchen!“ den Eingang des einst als Schweinestall genutzten und heute gut vorgerichteten Gebäudes aus der Wehrmachtszeit. Drei, vier Mal pro Jahr trifft er auf dem Areal einstige Sowjetsoldaten, die sich umschauen und von früher erzählen. „Die Offiziere erinnern sich gern an die Zeit hier.“ Die Leningrader Siedlung allerdings – die finden sie nicht wieder.

zur Startseite