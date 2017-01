Das verlorene Stückchen Planberg Der Planberg ist fast wie ein ganzes Stadtviertel, aber ein wenig unübersichtlich. Das soll sich jetzt ändern.

Dieser Abschnitt der Straße Planberg in Dippoldiswalde soll umbenannt werden in Hospitalstraße. Damit wären diese Adressen leichter zu finden.



Es gab schon öfter Probleme, am Planberg in Dippoldiswalde eine Adresse zu finden. Rettungsdienste haben davon berichtet, und Anwohner haben sich mit dem Anliegen an die Stadtverwaltung gewandt, wie Marcel Hänchen, der Ordnungsamtsleiter, berichtet. Besonders schwierig ist das deswegen, weil es verschiedene Straßenabschnitte gibt, die alle Planberg heißen, aber nicht direkt miteinander verbunden sind. Ein Teil des Planbergs liegt zwischen der Alten Altenberger Straße und der B 170, ein anderer Teil schließt sich direkt auf der anderen Seite der Bundesstraße an und führt auch zu Gartenanlagen. Hier sind aber wahrscheinlich durch den Bau der Umgehung für die B 170 in den 1990er-Jahren alte Verbindungen gekappt worden.

So liegen die Hausnummern eins bis vier an dem Straßenabschnitt zwischen der Alten Altenberger Straße und der Bundesstraße 170. Die Nummer fünf liegt auf der anderen Seite der Bundesstraße, kurioserweise an einem Straßenstück, das von den anderen Teilen des Planbergs aus gar nicht direkt zu erreichen ist, sondern eine Fortsetzung der Hospitalstraße darstellt. Wer also die Adresse mit der Nummer fünf sucht und vor der Nummer vier steht, muss mit dem Auto vor zur Kreuzung am Obertorplatz, die B 170 überqueren, in die Hospitalstraße einbiegen und bis zu deren Ende fahren, wo er wieder auf das verlorene Stückchen Planberg kommt.

Weil das unpraktisch ist und sogar lebensgefährlich sein kann, wenn beispielsweise der Notarzt solche unnötigen Umwege machen muss, hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen, das zu ändern. Der größte Teil des Planbergs bleibt wie bisher. Aber das Stückchen, das an die Hospitalstraße anschließt, soll künftig auch so wie diese „Hospitalstraße“ heißen, damit man diese Adressen leichter findet.

Das leuchtete auch auf der Sitzung des Ortschaftsrats diese Woche jedem ein. Dieser bestätigte das Vorhaben einstimmig. Nun muss nur noch der Stadtrat zustimmen. Der Planberg ist ein alter Teil von Dippoldiswalde. „Auch hier wurde in alten Zeiten reger Bergbau betrieben. Noch heute sind Stollen und Bergbaureste erkennbar“ schrieb der Dippser Heimatforscher Erhard Unger 1996 in einem SZ-Beitrag dazu.

